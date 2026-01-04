Cabeza de Vaca critica a AMLO por postura sobre Venezuela y cuestiona su calidad moral

Cabeza de Vaca arremete contra AMLO por postura sobre Venezuela y cuestiona su autoridad moral. Foto: Benjamín Flores

REYNOSA, Tamps. (apro).- El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lanzó duras críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de las recientes declaraciones del exmandatario mexicano en torno a la situación política en Venezuela y su defensa del principio de soberanía.

A través de un mensaje público, en su cuenta de X, el exgobernador sostuvo que López Obrador carece de “calidad moral” para pronunciarse sobre soberanía y autodeterminación de los pueblos, al considerar que durante su administración se permitió el fortalecimiento de organizaciones criminales en amplias zonas del país.

Cabeza de Vaca señaló que la estrategia federal de seguridad conocida como “abrazos, no balazos” no solo fracasó, sino que, a su juicio, otorgó impunidad a grupos delictivos que expandieron sus actividades ilícitas, incluyendo lo que denominó “huachicol fiscal”, delito que, aseguró, sirvió para financiar estructuras políticas vinculadas al partido Morena y a diversos actores electorales.

En su posicionamiento, el exgobernador también reprochó al presidente el uso recurrente de frases atribuidas a Benito Juárez para justificar la no intervención en asuntos internacionales, mientras, en México se toleró la violencia, la extorsión y el despojo de bienes a familias enteras, sin consecuencias para los responsables.

Asimismo, acusó al ex mandatario federal, de perseguir políticamente a opositores, negar la libertad de pensamiento y utilizar el aparato del Estado para descalificar públicamente a quienes no coincidían con sus políticas públicas. En ese contexto, afirmó que algunos actores políticos optaron por el silencio o por acuerdos con el gobierno federal a cambio de cargos diplomáticos o legislativos, situación de la que se deslindó.

Cabeza de Vaca reiteró que su confrontación con el gobierno de López Obrador se originó, según su versión, por haber denunciado y exhibido una supuesta red de corrupción y complicidad política relacionada con el llamado “huachicol fiscal”, al que calificó como “el mayor caso de corrupción en la historia del país”.

Finalmente, el exgobernador aseguró que observa un creciente número de voces críticas hacia la administración federal, lo cual dijo, confirma el carácter errático y corrupto que, desde su perspectiva, marcó al gobierno de López Obrador. Añadió que sus señalamientos los expresó de manera directa durante su mandato, “con respeto, firmeza y sin titubeos”.