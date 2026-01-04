Hallan el cadáver del empresario tequilero Adrián Corona; fue secuestrado en diciembre

Asesinan a Adrián Corona, presidente de Grupo Corona; fue secuestrado en diciembre. Foto: X: @azucenau

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Jalisco confirmó el secuestro y posterior asesinato del empresario José Adrián Corona Radillo, del Grupo Hermanos Corona. Su cuerpo fue encontrado en el municipio de Atenguillo, Jalisco.

Según las autoridades, sujetos armados interceptaron al empresario el pasado 27 de diciembre, cuando viajaba en la carretera a Puerto Vallarta, en el municipio de Atenguillo, en el crucero que se conoce como Volcanes hacia Talpa de Allende. El empresario iba en compañía de su pareja e hijos.

Las autoridades señalaron que, pese a que los sujetos armados tomaron objetos personales de la familia y secuestraron al empresario, no se cuenta con registro de llamadas ni solicitudes de rescate en días posteriores.

El cadáver de Adrián Corona fue encontrado a un costado de la carretera, cerca del lugar del ataque, y presentaba lesiones por golpes, además de impactos de bala. La fiscalía de Jalisco indicó que el cuerpo del empresario fue entregado a su familia este pasado 1 de enero.

La Vicefiscalía Regional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el homicidio.

"Don Adrián será recordado por su generosidad y visión, especialmente por haber brindado empleo a tantas mujeres, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de nuestra comunidad", escribió la Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses en un comunicado recordando al empresario.