Se registra el primer feminicidio del año en Sinaloa

Se registra el primer feminicidio en Sinaloa. Foto: Facebook: Fiscalía General del Estado de Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- En Sinaloa se registró el primer feminicidio del 2026 después de un año con una crecida en la incidencia de este delito que lo colocó como el segundo mayor en el estado desde que existe registro.

En 2025 hubo registro de 72 feminicidios que colocó al estado como una de las entidades con más casos y el de la tasa más alta por cada 100 mil habitantes. El incremento con respecto al año inmediato anterior fue de casi un 150 por ciento en el estado, como parte de la crecida en delitos durante la guerra entre Chapitos y Mayos en la entidad.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) el caso se registró en Culiacán en la colonia Felipe Ángeles cuando una mujer de entre 30 y 35 años fue agredida a balazos.

Culiacán, capital del estado, es además una de las ciudades con mayor cantidad de casos durante 2025 en la República.

La jornada violenta del 3 de enero dejó en total seis asesinatos, cinco de ellos en Culiacán además del hallazgo de una osamenta en un dren en la zona rural de Culiacancito, al poniente norte de la capital.