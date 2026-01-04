Suman 17 muertes en los primeros tres días del año en accidentes carreteros en Tamaulipas. Foto: Especial

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).-? La racha de accidentes mortales en las carreteras de Tamaulipas ha cobrado la vida de 17 personas y dejada 10 heridos en distintos eventos.

Este sábado un choque de gran magnitud ocurrió en la vía Victoria–Zaragoza, donde cinco personas perdieron la vida, entre ellas tres menores de edad.

El siniestro se registró durante la tarde, a la altura del kilómetro 30, cuando un automóvil particular impactó de frente contra un tractocamión. La fuerza del golpe fue tal que la unidad de menor tamaño quedó completamente destruida.

En el lugar fallecieron cuatro personas que viajaban en el automóvil, mientras que una más perdió la vida sobre la cinta asfáltica. Elementos de emergencia confirmaron que una menor logró sobrevivir al accidente y fue trasladada de inmediato a un hospital de Ciudad Victoria para recibir atención médica especializada.

En otro hecho por separado, en esta misma carretera, horas más tarde una familia que viajaba en un automóvil particular se impactó contra un tractocamión a la altura del kilómetro 30, donde el vehículo compacto quedó completamente destrozado, convertido prácticamente en fierro prensado.?

Este hecho sucedió a menos de 24 horas de otro percance fatal en el mismo tramo carretero, donde cuatro personas murieron calcinadas y permanecen sin identificar, lo que ha encendido la alerta entre autoridades y automovilistas que transitan por la zona.

Entre los siniestros registrados durante estos primeros días del año, destaca también el ocurrido en el kilómetro 36 de la carretera Victoria–Zaragoza, donde un choque entre dos tráileres y un automóvil Ford Focus dejó cuatro personas muertas y dos lesionados graves; el vehículo particular se incendió tras el impacto.

En El Mante, un Nissan Sentra volcó y cayó a un canal de riego en un camino vecinal, con saldo de dos personas fallecidas y una mujer adulta mayor gravemente lesionada, quien fue trasladada al IMSS.

En la carretera Matamoros–Victoria, a la altura del kilómetro 64, una volcadura dejó una persona sin vida y cuatro lesionados, presuntamente por el estallido de una llanta.

Asimismo, en Ciudad Madero, una mujer perdió la vida al ser atropellada por un autobús y, horas después, falleció su nieto menor de edad debido a la gravedad de las lesiones.

En todos los casos, corporaciones de auxilio, autoridades de seguridad y personal de las fiscalías realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones a fin de deslindar responsabilidades.