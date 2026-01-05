Asesinan al director de Tránsito de Culiacán, Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un grupo armado agredió a tiros?al director de Tránsito de Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizarraga “el Z1”, quien perdió la vida mientras recibía atención médica.

El agente iba a bordo de una pickup Toyota Tacoma color blanca cuando un grupo armado lo emboscó en las inmediaciones de Aguaruto, sindicatura pegada al casco urbano de la ciudad.

Este ataque significa la primera muerte de policías locales durante este nuevo año después de que el 2025 dejó 46 homicidios de agentes locales para ubicar a la entidad como la de mayor incidencia a nivel nacional.

Estos delitos dejaron de ser investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la línea de investigación de homicidio doloso y fue cambiada a “agresión a la autoridad”.

Lizárraga Zazueta rindió protesta como titular de la Unidad de Tránsito de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Municipal (SSPyTM) en noviembre de 2024, a dos meses de iniciada la guerra entre Chapitos y Mayos y contaba con poco más de 27 años en la corporación.?

Por otra parte, la jornada violenta del domingo último dejó en Sinaloa cinco asesinatos de los cuales cuatro son configurados como homicidios dolosos y uno como muerte por enfrentamiento.

El primer fin de semana del año dejó al menos 18 muertes violentas en la entidad, además de un feminicidio. La mayoría de estos delitos han sido concentrados en Culiacán que se mantiene como el epicentro de la guerra entre Chapitos y Mayos desde septiembre de 2024.