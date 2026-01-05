Ataque armado en Jonacatepec, Morelos, deja un policía muerto y una mujer herida

MORELOS (apro).- Un policía que se encontraba en horario laboral en Jonacatepec se ausentó por algunas horas del módulo de seguridad donde estaba asignado, acompañado de una mujer. A su regreso, ambos fueron atacados a balazos, resultando el oficial fallecido y la mujer lesionada, de acuerdo con información de autoridades estatales.

Según el reporte policial, el ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana. La víctima estaba en turno con un compañero cuando se retiró momentáneamente con la mujer en un vehículo particular.

Al regresar, un hombre en motocicleta abrió fuego contra ellos, dejando al oficial sin vida y a la acompañante lesionada, quien fue trasladada a un hospital y se encuentra fuera de peligro.

Tras los hechos, arribó personal de la Fiscalía de Morelos para realizar el levantamiento correspondiente y tomar evidencias para las investigaciones.

El municipio de Jonacatepec de Leandro Valle, ubicado en la región oriente de Morelos a 76 kilómetros de Cuernavaca, mantiene presencia constante de autoridades estatales y federales.

Limita al norte con Jantetelco, al sur con Axochiapan y Tepalcingo, al este con Jantetelco y el estado de Puebla, y al oeste con Tepalcingo, lo que lo convierte en un punto estratégico para operativos de seguridad.

En la zona se han cateado diversas propiedades, incluido un rancho, vinculadas al crimen organizado, mientras que los registros de homicidios indican la participación de personas presuntamente alineadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, confirmó los hechos y explicó:

"El compañero con quien estaba haciendo turno indica que esta persona se retiró con una mujer en un vehículo particular, regresó y, alrededor de las 3:30 de la mañana, fue agredido por un hombre en motocicleta", dijo.

Agregó: "No sabemos si se trate de algún asunto pasional; sin embargo, por desgracia, este policía municipal había abandonado su guardia dentro del ayuntamiento y, al regresar con la mujer, fue atacado. La mujer, por fortuna, se encuentra fuera de peligro; recibió un disparo en el glúteo y estamos en ese proceso."

El secretario también fue cuestionado sobre los hechos violentos en distintos municipios de la zona oriente de Morelos. Urrutia Lozano informó que se han identificado a dos personas que agredieron las instalaciones del Ingenio Central de Casasano, y que ya se investiga la reciente afectación a una empresa de aluminio.

Respecto a los incendios en un establecimiento de la colonia Galeana, municipio de Cuautla, el funcionario explicó:

"Las personas afectadas mencionan que los hechos podrían estar relacionados con un intento de extorsión. Sin embargo, el compromiso, como ustedes saben, es decidido".

El secretario también se refirió a la situación en Yecapixtla:

"El efecto cucaracha siempre nos pega; por eso creo que, trabajando conjuntamente con Yecapixtla, vamos a instalar más arcos carreteros y más cámaras de videovigilancia, porque eso nos ayudará. Los homicidios ocurren principalmente en la madrugada y los cuerpos se encuentran con algunas cartulinas en tramos carreteros, donde es muy difícil que haya presencia de cámaras".

Urrutia Lozano destacó que en Cuautla se logró saldo blanco tanto el 24 como el 31 de diciembre, como respuesta a la demanda ciudadana de mayor seguridad.