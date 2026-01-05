Balean a comunicador en Uruapan, Michoacán; le dispararon en siete ocasiones

MORELIA, Mich. (apro).- Antonio Balam, administrador de la página “Patrullando tu Colonia” en el municipio de Uruapan, Michoacán, fue víctima de una agresión directa a balazos al filo de las 17:30 horas, el domingo 4 de enero.

Balam transitaba en su motocicleta por la avenida Fray Juan de San Miguel, esquina con Anillo de Circunvalación, en la colonia La Quinta, cuando fue interceptado por sus agresores, quienes le dispararon en siete ocasiones. También resultó herido un joven de 17 años que pasaba por el lugar.

El hecho fue confirmado este día por la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado de prensa, así como por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la conferencia de prensa que suele dar cada lunes, reportando que Balam fue hospitalizado para ser atendido.

Balam se había desempeñado como policía municipal hasta el arribo de la administración del finado Carlos Manzo Rodríguez, cuando fue dado de baja junto con otros elementos de la corporación en el proceso de depuración que el edil anunció al asumir el cargo. Después procedió a realizar patrullajes en las colonias de Uruapan y realizar transmisiones en Facebook a partir de los reportes vecinales que recibía, creando así la página “Patrullando tu colonia”.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones sobre lo ocurrido y reporta que en cumplimiento al Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ordenó la implementación de medidas de protección a favor de las víctimas y continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

El 29 de octubre de 2024, en Uruapan se registró el primer asesinato de un periodista durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se trató de Mauricio Cruz Solís, quien fue ultimado minutos después de haber entrevistado a Carlos Manzo en el centro de la ciudad.

Periodistas de Uruapan junto con el Colectivo #NiUnoMás Michoacán, han promovido denuncias contra el discurso de odio promovido en vida por Carlos Manzo contra comunicadores, mismo que se ha venido replicando por sus seguidores.