Colectivos en Chilpancingo y Acapulco repudiaron la intervención militar de EU en Venezuela. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Organizaciones sociales en Chilpancingo y Acapulco repudiaron la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro.

En contraparte la iglesia católica, por medio del obispo José de Jesús González, celebró la acción armada en contra del país sudamericano.

El sábado por la tarde en Acapulco, integrantes del Colectivo de Organizaciones Sociales, quienes simpatizan con el partido Morena, llegaron al centro del puerto para manifestar con pancartas y un mitin su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras la intervención militar a la que calificaron como una agresión.

Marco Antonio Adame Bello, uno de los manifestantes, expresó que las organizaciones sociales de Acapulco repudian y rechazan cualquier acción contra un país que consideran soberano y libre.

“Venimos a rechazar esta agresión contra un país hermano. La movilización de los pueblos puede detener esta andanada contra los países de América Latina, usando como pretexto el narcotráfico”.

“Lo que ellos pretenden es el oro, petróleo y las riquezas de nuestros pueblos. Hoy es Venezuela, después podría ser Colombia, Cuba y hasta México”, alertó.

El domingo en el monumento a los Mártires Caídos de 1960 dentro de la alameda central de Chilpancingo, representantes de organizaciones sociales se manifestaron en contra del “ataque del imperio de Estados Unidos” a Venezuela y anunciaron la creación de la Promotora de Solidaridad a Venezuela y los países del Caribe.

El ex dirigente magisterial y ahora promotor de Morena, Bulmaro Muñiz Olmedo, cuestionó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no condene provocaciones, hostigamiento, invasión, destrucción o despojo de las riquezas naturales de los pueblos.

Manuel Vélez Andraca, del Frente de Colonias de Chilpancingo llamó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a encabezar un gran movimiento estatal de apoyo a la postura que asumió la presidenta Claudia Sheinbaum en favor del pueblo de Venezuela.

Participaron representantes de la Organización Política Popular Socialista, la Alianza Nacional de Trabajadores, el Colectivo José Martí, Casa de Amistad con Cuba, maestros disidentes jubilados, el Frente Amplio de Colonias y Comunidades de Chilpancingo y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.

En contra parte, el obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, celebró la intervención militar en Venezuela.

“Si hay alguien más fuerte que nos calle y nos pueda corregir está bien”, expresó al ser consultado el domingo al concluir una misa en Chilapa.

“Qué pena que tenga que intervenir alguien de fuera, pero si es necesario qué bueno. Porque no somos de a tiro independientes, una nación depende de otra nación, un estado depende de otro estado, aunque seamos soberanos y libres estamos dentro de un continente y nos debemos ayudar unos a otros.

“Y si hay alguien que en Venezuela se ha portado mal pues sí (a la intervención), la ayuda de alguien que nos pueda corregir pienso que está bien que se nos corrija. Si hay alguien más fuerte que nos calle y nos ayude que mejor”.

En la entrevista el obispo confirmó que Filiberto Velázquez Florencio, sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, se encuentra desplazado de manera forzada de Guerrero por amenazas de grupos criminales.