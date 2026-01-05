Exmilitar prendió fuego a su esposa por negarse a consumir bebidas alcohólicas con él. Foto: Fiscalía General de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Por negarse a consumir bebidas embriagantes con él, el ex militar Eduardo M.L., roció de alcohol a su esposa y le prendió fuego.

El exmilitar fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de Tentativa de Feminicidio, cometido en agravio de su esposa I. M., en la región de la Costa, así lo confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Según las indagatorias asentadas en la aarpeta de Investigación revelan que los hechos ocurrieron durante la madrugada del primero de enero de 2026, al interior de una vivienda ubicada en el Barrio Grande de San Pedro Jicayán cuando Eduardo llegó a su domicilio y exigió a su esposa que consumiera bebidas alcohólicas con él, pero la mujer se negó.

Eduardo llegó ebrio y pretendió obligar a su esposa a I.M., a beber con él, pero ante la negativa, la roció de alcohol y le prendió fuego, provocando lesiones por quemaduras en diferentes partes del cuerpo. . Gracias a la intervención de sus familiares lograron llevarla a un centro de salud en Pinotepa Nacional, ya que presenta quemaduras graves.

Luego de tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía de Oaxaca-a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa- inició las investigaciones con perspectiva de género en torno al caso.

Derivado de los trabajos ministeriales, fue posible obtener una orden de aprehensión contra el esposo de la víctima, quien fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y quedó a disposición del Ministerio Público que recaba los datos de prueba para presentar al imputado ante al Juez, por el delito de Tentativa de Feminicidio.

La Fiscalía de Oaxaca cuenta con un equipo ministerial especializado, en atención a delitos contra las mujeres por razón de género, lo que permite tener una mayor efectividad en los procesos de procuración de justicia a favor de las víctimas.