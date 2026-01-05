Hallan cuatro cuerpos sin vida y con signos de violencia en rancho de Sayula, Veracruz

Elementos de seguridad en la zona del hallazgo. Foto: Redes sociales

XALAPA, Ver. (apro).- Cuatro personas fueron localizadas sin vida y con huellas de violencia en un rancho del municipio de Sayula de Alemán, al sur de Veracruz, mientras que en un hecho distinto un ataque armado dejó una persona muerta en Coatzacoalcos.

Los cuerpos fueron encontrados en el rancho conocido como “Monte Cristo”. Entre las personas identificadas se encuentra Héctor Velázquez Díaz, hijo del propietario original del predio y exregidor asesinado en 2020.

De acuerdo con reportes policiales, las otras tres víctimas no han sido identificadas y presentaban decapitación. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial las causas ni la mecánica de los hechos.

Al sitio acudieron elementos de fuerzas federales y corporaciones estatales y municipales, quienes acordonaron el área y mantienen un operativo en la zona. Hasta el cierre de esta información, la Fiscalía no había emitido un pronunciamiento oficial.

Sayula de Alemán se ubica en la ruta del corredor interoceánico y ha registrado diversos hechos de violencia en los últimos años. Desde 2018, al menos cuatro actores políticos —entre ellos exalcaldes, regidores y funcionarios— han sido asesinados en este municipio.

Ataque armado en Coatzacoalcos

En un hecho distinto, un ataque armado registrado en la colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, dejó una persona muerta. La agresión ocurrió mientras la víctima se encontraba en una fiesta infantil.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales. Autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

Ambos hechos se suman a la violencia registrada en la región sur de Veracruz. Las autoridades mantienen operativos e investigaciones para esclarecer los homicidios y deslindar responsabilidades.