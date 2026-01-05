Hallan tres cuerpos en Tula; gobierno de Hidalgo dice que fue por rivalidad "entre grupos de otros estados”

PACHUCA, Hgo. (apro).- Sin vida, entre terrenos de cultivo, fueron localizados los cuerpos de tres personas la mañana del sábado 3 de enero, en Tula de Allende, Hidalgo, un municipio que es parte de una disputa territorial por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar combustibles mediante tomas clandestinas, y también por el narcomenudeo.

Esta tarde, tras la primera reunión del año por parte del Gabinete de Seguridad, el gobierno del estado dijo que ha “avanzado en las investigaciones” y que las personas ultimadas “no son originarias de Hidalgo”, además de asegurar que los acontecimientos “están relacionados con presuntas rivalidades entre grupos delictivos”, aunque ahora afirmó que éstos provienen de “otros estados”, sin abundar más sobre las presuntas implicaciones de este ataque.

Los cadáveres de dos mujeres y un hombre fueron hallados en parcelas agrícolas, cerca de un camino de terracería en la comunidad de Héroes Carranza, en Tula. La inspección forense corroboró que presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego. Las víctimas no habían sido identificadas, pero, según los primeros informes, presentaban más huellas de violencia, aunado a los impactos de bala.

El fin de semana también fue hallada sin vida Azucena N., una mujer de 45 años que había sido reportada como no localizada desde el 30 de diciembre. Cuautepec de Hinojosa, situado en el Valle de Tulancingo y el municipio con el registro más alto a nivel nacional de tomas clandestinas para hurtar hidrocarburos desde 2018, fue el último lugar donde había sido vista.

Los restos de Azucena fueron encontrados en el municipio de Almoloya y su identidad fue corroborada por identificación forense. La familia perdió contacto después de que la mujer saliera rumbo a San Juan Tococomulco para proporcionar un servicio de renta de mesas y sillas.

El cuerpo presentaba un impacto de arma de fuego en la frente y fue hallado envuelto en plástico sobre la carretera Apan-La Unión, entre las comunidades de Tepetlayuca y Morelos.

En el tema de incidencia delictiva, el Gabinete de Seguridad informó sobre la aprehensión de cinco personas por robo y tentativa de homicidio “en distintos municipios” durante la última semana, acciones en las que aseguró seis armas cortas.?