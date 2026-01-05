Los restos de cinco hombres y una mujer son hallados en dos fosas en Tamahula, Irapuato

IRAPUATO, Gto. (apro).- La Brigada de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte localizó dos fosas clandestinas en la comunidad Tamahula, del municipio de Irapuato. Durante las primeras horas de la jornada se han encontrado los restos de cinco hombres y una mujer, aunque los trabajos en la zona siguen.

El hallazgo de las dos fosas es el segundo en la zona en las últimas dos semanas, pues apenas el 22 de diciembre el mismo grupo de buscadoras localizó una fosa en Tamahula de donde exhumaron los restos de tres personas.

A través de las redes sociales del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte, Karla Martínez, integrante de la brigada, insistió en la importancia de que la ciudadanía siga compartiendo posibles puntos de fosas, porque así es como han llegado a la mayoría de los sitios con resultados positivos.

"Toda la información la manejamos de manera anónima, de manera confidencial, la utilizamos para dar con las personas que están enterradas en estos lugares", dijo al pedir a la población su apoyo para seguir con las búsquedas en campo.

Apenas unas horas después de que el colectivo Hasta Encontrarte publicó fotografías de la ropa y los tatuajes, familiares reconocieron a sus seres queridos entre las víctimas.

Karla Martínez compartió que el primer cuerpo identificado es el de un masculino con el tatuaje de un rosario en el pecho. Familiares se pusieron en contacto con la brigada y se compartió la carpeta de investigación para que la Fiscalía General del Estado confirme la identidad.

Más tarde, también familiares se pusieron en contacto al reconocer por los tatuajes a otros dos masculinos y de la mujer.

Salen a búsqueda sin apoyo: "a veces hasta sin alimentos"

La Brigada de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte, uno de los primeros que se conformó en Guanajuato, sale a campo cuando les llegan los reportes de posibles puntos donde se encuentran fosas, aunque no siempre acuden de inmediato porque la falta de apoyo por parte de las autoridades.

Karla Martínez reveló que recientemente abrieron el vehículo en el que trasladan la herramienta que utilizan en las búsquedas para robarles, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía para seguir con los trabajos.

"Nosotros no recibimos apoyo, esta vez nos robaron. Abrieron la camioneta donde guardamos la herramienta, nos dejaron sin herramienta, tenemos lo más justo. Todas las donaciones son bienvenidas, tampoco contamos ya con trajes tyvek, ni con guantes, que es lo que más se utiliza".

Incluso, señaló que tienen un listado de sitios donde podrían encontrar restos inhumados de manera clandestina, pero no han podido recorrerlos por la falta de apoyo de las autoridades para dar acompañamiento.

"A veces venimos hasta sin alimentos, por la mala gestión del municipio de Irapuato no logramos contar con alimentos... No tenemos mucho apoyo para que nos muevan, tenemos respuesta muy lenta y no podemos movernos a algunos lugares. Nosotras intentamos salir todos los días", dijo al insistir en que los puntos que les comparten en redes sobre posibles fosas están anotados, pero no han podido llegar a hacer las labores.