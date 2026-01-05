Mirna de 86 años está desaparecida en Yucatán; su familia organizó dos búsquedas masivas sin éxito

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Desde el 9 de diciembre de 2025 desapareció Mirna del Socorro Barrera Vera, en Mérida, Yucatán. Salió de su casa ubicada en el barrio de la Ermita con rumbo a la clínica del ISSSTE Pensiones y ya nadie supo más de ella. Su familia cree que podría estar retenida en contra de su voluntad o resguardad por alguna persona que no sepa que la buscan.

Mirna tiene 86 años de edad y para localizar a la mujer adulta mayor se organizaron dos búsquedas masivas el 21 y 28 de diciembre de 2025. A las acciones de búsqueda se sumaron personas voluntarias que peinaron distintos puntos de la ciudad de Mérida y repartieron fichas de búsqueda.

Campaña de búsqueda

A la par se colocaron dos espectaculares en las avenidas más importantes de la capital yucateca, como la Mérida 2000 y lonas en 47 municipios de los 106 del estado.

“No me cabe en la cabeza que nadie la haya visto. Lo único que puedo pensar es que alguien la tiene. Si alguien la tuviera de mala fe, creo que ya hubiera hablado para pedirme el dinero, ¿no?”, comentó en entrevista la hija de Mirna, Lizette Arceo.

La última vez que vieron a Mira fue el 9 de diciembre en la parada de autobuses en la zona del fraccionamiento Caucel, pero a la altura del periférico de Mérida. Ese mismo día a las 3 de la tarde aproximadamente, Lizette llamó al 911 porque no tenía noticias de su madre, quien temprano salió de su casa.

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) levantaron el reporte. Pidieron apoyo de otras unidades para buscar a la adulta mayor y le dijeron a Lizette que podría interponer la denuncia 24 horas después.

El 10 de diciembre, la hija de la adulta mayor acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a levantar la denuncia por la desaparición de su madre. Se publicó la ficha de búsqueda y se inició el Protocolo Alba.

Los dos días siguientes de la ausencia de Mirna, su hija iba a hacer guardia al paradero de camiones con la esperanza de tener noticias de ella.

¿Qué se sabe de la desaparición de Mirna?

Mirna vivía sola y el día que fue al hospital era porque tenía un dolor en el brazo. En un primer momento se dijo que tenía cita médica, pero su hija Lizette aclaró que no fue así.

La adulta mayor se registró en el Hospital ISSSTE de Pensiones, sin embargo, no esperó a ser atendida y se fue. Se sabe que abordó un autobús, cuya parada fue el Chedraui de Caucel. Confundida de cómo regresar a casa, pidió ayuda y una persona la llevó al paradero del camión que la dejaría en el centro, cerca de la zona en la que vivía. Subió a otro camión del Va y Ven, se sentó con unas personas a las que les repitió su nombre varias y veces, mientras les decía que tenía que ir a la Ermita.

“Las personas pensaron en hablar al 911, pero le preguntaron si necesitaba ayuda o si podía llegar sola y respondió que podía sola”, agregó Lizette.

La adulta mayor se bajó antes del centro, entre la zona conocida como la Atlántida, y caminó hacia el periférico. Regresó de nuevo a la parada de camiones del Va y Ven en Caucel.

“El problema es que no sabemos dónde se bajó y a partir de ahí es que el martes 9 de diciembre ya no tenemos ni idea de dónde puede estar”, apuntó.

Mirna no usaba teléfono celular por lo que es imposible rastrear su geolocalización. Para la búsqueda de la adulta mayor, la familia ha pedido apoyo de la ciudadanía.

La adulta mayor mide 1.48 aproximadamente, tiene el cabello ondulado, color negro y a la altura de la oreja.El 9 de diciembre que salió de casa vestía un pantalón tipo pescador color verde, una blusa de botones sin manga a cuadros color rosa y traía consigo un bolso de mezclilla color azul. Si las haz visto comunicante al 800 00 26 237

En Yucatán, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de 1952 al 31 de diciembre de 2025, hay 313 personas ausentes de sus hogares.