Organizaciones civiles y sindicatos en Morelos rechazan intervención de EU en Venezuela

MORELOS (apro).- Al grito de “fuera yanquis de América Latina” y “fuera yanquis de Venezuela”, durante el fin de semana se realizaron en Morelos dos marchas y dos manifestaciones en rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, acciones que los participantes calificaron como injerencistas y contrarias al derecho internacional.

Las movilizaciones iniciaron el sábado por la tarde-noche, cuando organizaciones civiles realizaron una marcha en el centro de Cuernavaca, en los alrededores de la Plaza de Armas “General Emiliano Zapata Salazar”. Durante el recorrido, los participantes manifestaron su rechazo a las acciones militares atribuidas al gobierno estadounidense, registradas el pasado 3 de enero.

En los pronunciamientos difundidos durante el mitin, los colectivos señalaron que dichas acciones habrían tenido como objetivo la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, y advirtieron que los ataques se realizaron en zonas con presencia de áreas habitacionales, lo que representó un riesgo para la población civil. Los organizadores informaron que a la protesta acudieron decenas de personas y precisaron que ninguna de ellas era de nacionalidad venezolana, al tratarse —indicaron— de una postura política de rechazo al uso de la fuerza en asuntos internos de otros países.

Las organizaciones también señalaron que la intervención militar vulnera la soberanía de Venezuela y constituye un precedente para América Latina. Al cierre de la jornada, expresaron su respaldo al posicionamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que este tipo de acciones violan los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, relativos a la soberanía de los Estados y a la estabilidad internacional.

Las actividades continuaron la mañana del domingo, con acciones convocadas por la organización Acción por Palestina en Morelos en el Centro de Cuernavaca, como parte de una jornada pública de difusión informativa sobre la situación que atraviesa Venezuela. Las y los participantes realizaron un recorrido por diversas calles del primer cuadro de la ciudad, con paradas en puntos de alta afluencia peatonal como el Kiosco, sucursales bancarias, la plaza General Emiliano Zapata y zonas comerciales.

Durante el trayecto, integrantes del colectivo compartieron materiales informativos y sostuvieron diálogos con transeúntes, con el propósito de exponer su postura sobre las políticas de Estados Unidos y su impacto en el país sudamericano.

Más tarde, por la tarde del domingo, integrantes del movimiento magisterial de bases y ciudadanos solidarios se concentraron en el chapitel de la parroquia San José El Calvario, desde donde partieron en marcha hacia el Zócalo de Cuernavaca, coreando consignas como “fuera yanquis de América Latina” y “fuera yanquis de Venezuela”.

Durante la movilización, Miguel Melo, representante del Colectivo Cuernavaca, señaló que la protesta tuvo como objetivo condenar lo que consideró una agresión directa contra el pueblo venezolano. “Nosotros nos concentramos aquí para manifestar nuestro repudio y condena a los hechos militares y bélicos que Estados Unidos ha realizado en contra de la población venezolana”, expresó. Añadió que estas acciones responden a intereses económicos: “Sabemos bien que esta actividad agresiva e injerencista va en favor de apropiarse de los recursos petroleros y naturales de la nación venezolana”.

Al llegar al centro histórico, se realizó un mitin en la Plaza de Armas, donde diversos colectivos y sindicatos tomaron la palabra y emitieron un pronunciamiento conjunto en el que coincidieron en rechazar cualquier intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, al considerar que este tipo de acciones vulnera los derechos humanos y el derecho internacional.

Durante las intervenciones, las organizaciones sindicales señalaron que los argumentos relacionados con el combate al narcotráfico y al terrorismo no corresponden —afirmaron— a los verdaderos intereses detrás de estas acciones, los cuales vincularon con factores económicos, particularmente con el control del mercado petrolero y del petrodólar. Advirtieron que este escenario representa una amenaza latente para América Latina y México, y recordaron antecedentes históricos de intervenciones internacionales motivadas por intereses económicos.

Como ejemplo, mencionaron el caso de Libia, al referir que en 2009 el entonces líder libio Muamar Gaddafi impulsó la propuesta de una moneda africana respaldada en oro, y que posteriormente, en 2011, se produjo una intervención militar en ese país. Asimismo, señalaron que este tipo de conflictos impactan de manera directa en la población civil, especialmente en niñas y niños.

En este contexto, Carmelo Enríquez Rosado, integrante de Morena y esposo de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, participó en el mitin y fijó postura frente al conflicto internacional, al considerar que la intervención estadounidense se realizó al margen de los marcos legales internacionales.

“Vinimos a expresar nuestro rechazo a la intervención norteamericana en la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó. Sostuvo que se trató de una acción sin declaratoria formal de guerra y fuera de los propios procedimientos institucionales de Estados Unidos. “Fue un acto que pasó la línea roja, en el sentido de que se hizo una intervención guerrera sin haber declarado oficialmente la guerra, incluso al margen de sus propias autoridades, como es el Congreso de los Estados Unidos”, dijo.

Enríquez Rosado señaló que este tipo de acciones violan el derecho internacional y tienen implicaciones para México y la región. “Nos afecta porque somos parte de América Latina; somos pueblos hermanos que siempre hemos estado juntos”, indicó. Añadió que el argumento del combate al narcotráfico ha sido utilizado de manera recurrente como justificación. “Ese mismo argumento se ha usado en el caso de Venezuela”, expresó.

Al cierre del mitin, arribó a la Plaza de Armas una marcha convocada por el Partido Comunista, la cual partió de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Las y los manifestantes ingresaron al primer cuadro de la ciudad agitando banderas rojas y se sumaron a la concentración que ya se realizaba, reiterando consignas contra la intervención estadounidense, entre ellas “fuera yanquis de Venezuela”.

Finalmente, subrayaron que México mantiene una política histórica de no intervención y reiteraron su rechazo a cualquier acción que vulnere la soberanía de los pueblos.