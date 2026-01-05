Reacciones encontradas en Tampico por intervención de Estados Unidos en Venezuela. Foto: Especial

TAMPICO, Tamps. (apro).- Expresiones encontradas género este fin de semana en Tampico, la situación política de Venezuela. Mientras que venezolanos residentes en la localidad expresaron esperanza por un cambio político en su país, otro grupo manifestó su rechazo por lo que consideran política intervencionista de Estados Unidos.

Integrantes de la Liga de Acción Comunista y colectivos afines se concentraron en la Plaza de Armas de este puerto, para denunciar lo que calificaron como una agresión militar de Estados Unidos en Venezuela, advirtiendo que este tipo de acciones podrían sentar un precedente de intervenciones en la región, incluso en México.

Durante la protesta, los participantes señalaron que intervenciones pasadas de Estados Unidos en otras naciones han derivado en conflictos prolongados, crisis humanitarias y pérdida de soberanía.

Los manifestantes subrayaron que su postura no responde a intereses partidistas ni electorales, sino a la defensa de la soberanía regional y de la población civil. Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno de México para que emita una postura clara de rechazo a cualquier intervención militar extranjera y fortalezca la vía diplomática.

En contraste, integrantes de la comunidad venezolana radicada en Tampico expresaron expectativa y esperanza ante los reportes internacionales sobre la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, derivada de una operación encabezada por el Gobierno de Estados Unidos.

María de Lourdes Nava Lugo, representante de la comunidad venezolana en la zona, señaló que la noticia tomo por sorpresa a sus connacionales, quienes siguen con atención el desarrollo de los acontecimientos.

Indicó que, aunque aún no existe claridad sobre cómo avanzaría un proceso de transición democrática, el hecho representa para muchos venezolanos un alivio y la posibilidad de un cambio político después de años de crisis.

Ambas expresiones se desarrollaron de manera pacífica y reflejan la polarización de opiniones que el conflicto venezolano y la participación de Estados Unidos han generado, incluso fuera de sus fronteras, colocando a Tampico como escenario de un debate global sobre soberanía, democracia e intervención internacional.