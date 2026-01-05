Rubén Rocha anuncia cese de Secretaría de Transparencia y relevo del tesorero en Sinaloa. Foto: Captura de video

CULIACÁN, Sin. (apro).- El gobernador Rubén Rocha Mocha dio a conocer cambios en su gabinete con el cese de María Guadalupe Ramírez Zepeda en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como un relevo en la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas.

En su conferencia semanera realizada en la ciudad de Los Mochis, el gobernador anunció este par de ceses en su administración, y en caso de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, señaló que la funcionaria presentó su renuncia.

Sin embargo, la funcionaria se vio en polémicas por gastos excesivos en viajes y señalada por trabajar en contra de la política de austeridad e incluso obligada a enterar 150 mil pesos por gastos de lujo en la Ciudad de México.

La funcionaria se había mantenido como una de las pocas sin ser blanco de relevos junto a la secretaria de Pesca, Flor Emilia Guerra Mena, en una administración que acumulaba14 cambios desde que inició en noviembre de 2021 y hasta noviembre de 2025.

El otro cambio viene en la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas que ocupaba Miguel Ángel López Vega.

López Vega venía ocupando el cargo desde el inicio de la administración actual en una secretaría que ha visto desfilar a tres funcionarios al frente de este cargo.

El gobernador Rubén Rocha anunció, además, que serán nombrados en dichos cargos a Sandra Guadalupe Angulo Cázarez en Transparencia y Alfredo González en la Tesorería.