Rubén Rocha anuncia cese de Secretaría de Transparencia y relevo del tesorero en Sinaloa

El gobernador anunció que en el caso de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la funcionaria presentó su renuncia. 
lunes, 5 de enero de 2026 · 13:45

CULIACÁN, Sin. (apro).- El gobernador Rubén Rocha Mocha dio a conocer cambios en su gabinete con el cese de María Guadalupe Ramírez Zepeda en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como un relevo en la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

En su conferencia semanera realizada en la ciudad de Los Mochis, el gobernador anunció este par de ceses en su administración, y en caso de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, señaló que la funcionaria presentó su renuncia. 

Sin embargo, la funcionaria se vio en polémicas por gastos excesivos en viajes y señalada por trabajar en contra de la política de austeridad e incluso obligada a enterar 150 mil pesos por gastos de lujo en la Ciudad de México. 

La funcionaria se había mantenido como una de las pocas sin ser blanco de relevos junto a la secretaria de Pesca, Flor Emilia Guerra Mena, en una administración que acumulaba14 cambios desde que inició en noviembre de 2021 y hasta noviembre de 2025. 

El otro cambio viene en la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas que ocupaba Miguel Ángel López Vega. 

López Vega venía ocupando el cargo desde el inicio de la administración actual en una secretaría que ha visto desfilar a tres funcionarios al frente de este cargo. 

El gobernador Rubén Rocha anunció, además, que serán nombrados en dichos cargos a Sandra Guadalupe Angulo Cázarez en Transparencia y Alfredo González en la Tesorería. 

