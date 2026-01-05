Trabajadores del sector salud de Veracruz protestan por falta de pago

XALAPA, Ver. (apro).- Trabajadores del sector salud en Veracruz se manifestaron este lunes para exigir el pago del bono de fin de año correspondiente a 2025, el cual fue prometido en efectivo o en vales y que, hasta el inicio de 2026, no ha sido cubierto en su totalidad.

La inconformidad surge pese a que en diciembre la gobernadora Rocío Nahle García ofreció disculpas públicas por el retraso y aseguró que el adeudo quedaría saldado antes de que concluyera ese mes, compromiso que no se ha cumplido.

También durante el fin de semana, personal médico, de enfermería y otros trabajadores del sector bloquearon calles en Xalapa y Río Blanco como medida de presión para exigir el pago de la prestación laboral, que asciende a aproximadamente 14 mil pesos por trabajador.

“Se llegó al acuerdo de que las medidas de fin de año se pagarían en efectivo, pero ya estamos en otro año y no ha habido pago alguno”, señalaron durante la protesta.

Los manifestantes aclararon que, pese a las movilizaciones, los centros de salud mantienen guardias y no se ha suspendido la atención a la población, aunque reconocieron el desgaste que implica protestar incluso en periodos vacacionales.

“Estamos en 2026 y seguimos esperando el pago de las medidas de fin de año 2025. Eso ya es una falta de respeto al personal de salud”, remarcaron.

La inconformidad también se manifestó este lunes a las afueras del Hospital Civil “Dr. Luis F. Nachón”, en Xalapa, donde trabajadores denunciaron que el bono continúa sin reflejarse, pese a los compromisos oficiales.

“El bono fue anunciado, pero hay trabajadores que no han podido cobrarlo por problemas administrativos que nadie ha solucionado”, señalaron.

En la zona centro del estado, personal del Hospital Regional de Río Blanco, ahora integrado al sistema IMSS-Bienestar, bloqueó la autopista 150D Puebla–Orizaba, a la altura del kilómetro 268, junto al destacamento de la Guardia Nacional, además de cerrar accesos exteriores del nosocomio.

La movilización es encabezada por trabajadores homologados, regularizados y formalizados, quienes exigen al Gobierno del Estado el pago del bono navideño 2025 y el reconocimiento a su nivel académico.

Indicaron que el bono fue presupuestado desde octubre del año pasado, pero no ha sido cubierto, a pesar de que el recurso estaría garantizado. En Río Blanco, el retraso afecta a más de 70 trabajadores, mientras que en el municipio serían más de 400, y a cientos más en otros puntos de Veracruz.

Un bono en disputa desde noviembre

En noviembre pasado, trabajadores del sector salud reclamaron al secretario de Salud, Valentín Herrera Alarcón, que el bono de fin de año —equivalente a 14 mil pesos— se pretendía entregar únicamente en vales de despensa canjeables en una sola cadena comercial, por lo que exigieron que se otorgara en efectivo, como en años anteriores.

Tras la intervención de la gobernadora, se dio la opción de cobrar el bono en efectivo o en vales, según la preferencia del trabajador. Sin embargo, a la fecha el pago no se ha concretado para todo el personal, lo que ha generado protestas recurrentes desde diciembre.

Nahle anuncia revisión y posibles cambios administrativo

Sobre el tema, la gobernadora Rocío Nahle afirmó este lunes que revisará la situación y anunció posibles cambios de funcionarios ante el retraso en el pago del bono.

La mandataria aseguró que el recurso para cubrir la prestación sí está disponible y atribuyó el problema a fallas administrativas en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), lo que calificó como inaceptable.

Indicó que el retraso afecta aproximadamente al 12 por ciento del personal y reconoció su molestia por la incapacidad de las áreas administrativas para resolver el adeudo, al advertir que quienes no cumplan con su responsabilidad podrían ser reasignados a otras funciones.