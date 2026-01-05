Yucatán inicia año con una triple ejecución; hay dos menores de edad entre las víctimas

DZILAM GONZÁLEZ, Yuc. (apro).- Yucatán inició la primera semana de enero con una triple ejecución. Tres personas fueron asesinadas en una caballeriza del municipio de Dzilam González, fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmaron los hechos y detallaron que dos de las víctimas eran menores de edad.

Fue alrededor de las 5 de la tarde que los hombres armados llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra las tres personas, ocasionándoles la muerte.

Según informaron a Proceso, los sicarios tenían como blanco a un hombre de 24 años de edad, que vivía en Limones, Quintana Roo, y que se mudó a Dzilam González desde hace seis meses. Trascendió que le apodaban “Nato”.

Los otros dos menores que fueron asesinados se encontraban atendiendo a los caballos. Fueron los vecinos de la colonia Santa Cruz en la que se encontraba la caballeriza que pidieron auxilio al 911 cuando escucharon las detonaciones.

A través de sus redes sociales la SSP señaló que hay dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas para ser atendidas a un hospital, pero no precisó a cuál. Además, advirtió que se resguardó el área y ya hay un operativo en marcha para dar con los responsables.

Antecedentes

El 8 de diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer el arresto de Jacobo “N”, especificó que era buscado por buscado en Quintana Roo por los delitos de narcomenudeo y delincuencia organizada. Aunado a que era miembro de una organización criminal de ese estado.

Detallaron que su captura en Yucatán fue posible porque hubo una denuncia anónima por actividades sospechosas en un predio del municipio de Dzilam González.

Proceso dio a conocer que se trataba de un integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que también tenía una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de Ángel Josué Hau Cauich, un joven de la comunidad de Tihosuco en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

El 30 de marzo de 2025, Jacobo, en compañía de otros hombres, interceptó la motocicleta en la que iba Ángel Josué, de 24 años. Les arrojaron piedras y dispararon. Lo subieron a un vehículo contra su voluntad y se lo llevaron.

Tras la desaparición del joven de la comunidad de Tihosuco, su familia denunció la desaparición.