Amplían investigación por muerte de alcalde de Tepeapulco; camioneta nueva no abrió bolsas de aire

PACHUCA, Hgo. (apro).- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) ampliará investigaciones sobre la muerte del alcalde de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, ocurrida el pasado 26 de diciembre.

Inicialmente, su Gabinete de Seguridad reportó que el deceso fue a consecuencia de un accidente automovilístico; sin embargo, el mandatario reconoció que hubo detalles de la escena que requieren explicación, como el hecho de que la camioneta, recién adquirida, no abrió las bolsas de aire ante una colisión fuerte, como la que, en los primeros reportes, se aseguró había ocurrido y le costó la vida al edil.

El presidente municipal, que llegó al cargo postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Nueva Alianza, había asegurado a través de un video subido a sus redes sociales, que el 29 de noviembre durante un traslado de trabajo a la comunidad de Corralillos una camioneta los siguió varios metros y se les cerró en el camino. Asimismo, que había presenciado que, al parecer, aquellos tripulantes portaban armas de fuego.

Cuatro días antes, el 25 de noviembre, el ayuntamiento de Tepeapulco había denunciado que la cuenta oficial de Quiroz González en Facebook había sido hackeada, lo que consideró una vulneración grave por su posición y sus datos personales.

“Ayer platiqué con la viuda del presidente municipal e hice el compromiso de que iban a ser muy puntuales, como en todos los casos, las averiguaciones, la carpeta, para poder estar determinando qué fue lo que sucedió.

“El reporte que tuve ayer del Gabinete de Seguridad fue el de un mal manejo, una mala maniobra del conductor. Algunas condiciones de la carretera, pero el exceso de velocidad (pudieron ser los causantes). Había pasado unos vibradores y parece ser que no hubo un buen control del vehículo”, expuso el gobernador sobre los informes proporcionados por el equipo que integran la Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública estatal y Procuraduría, que persisten en la hipótesis inicial; no obstante, reconoció que observó detalles que demandan un peritaje a profundidad.

“Hay algunas cosas que yo expresé como preocupación: no vi que se hayan abierto bolsas de aire y eso lo está ya investigando la Procuraduría. Va a someterse el vehículo a un muy riguroso examen y también se van a profundizar las declaraciones de las personas que acompañaban al presidente municipal”, comprometió el gobernador, en una reunión con medios de comunicación, ante el cuestionamiento de si abrirían otras posibles líneas de investigación por los antecedentes que denunció el propio Quiroz González, de un posible intento de atentado.

“Se va a checar también que haya cumplido con todos los protocolos el vehículo. Cuando se blinda un vehículo, lo desarman y lo modifican; entonces, eso lo está verificando la procuraduría. Hay un compromiso para saber (qué sucedió)”, insistió el exsenador.

De igual forma, Menchaca Salazar mencionó que la viuda del edil, Shamara Canales Luna, presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tepeapulco, le comentó que la diferencia de tiempo entre que una parte de la comitiva del alcalde salió para repartir juguetes a una comunidad y la posterior salida del edil, fue de siete minutos, en la que, considera, no hubo otra acción realizada por la víctima y por quienes iban en el mismo vehículo con él, más que la conducción.

La versión oficial dada dos horas después de la muerte de Alfredo Quiroz González –el hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en la carretera de Cuautepec hacia Tepeapulco– refiere que “el accidente fue a consecuencia de la lluvia que prevalecía en el lugar, donde el chofer perdió el control del vehículo, impactando su parte lateral contra un árbol”.

El alcalde viajaba con su chofer y su escolta; ellos fueron trasladados a un hospital de la región para recibir atención médica, al resultar lesionados.

El 29 de noviembre, el munícipe había difundido por medio de una grabación publicada en Facebook: “fuimos interceptados por una camioneta. Se nos cerró y afortunadamente el chofer logró hacer una buena maniobra para poder disuadir y evitar que pudiéramos tener algún percance”.

Con el argumento de reforzar su seguridad, se adquirió una Chevrolet Tahoe 2026, blindada, que fue en la que murió. “Lo está checando el ministerio público porque me dicen que no está claro si la compró el municipio o era propiedad (de él)”, expuso el gobernador, sobre la pertenencia de la unidad, aunque confirmó que “tenía pocos días que se la habían entregado”.

“Todavía hay algunas cuestiones, no me gustaría adelantar, pero a lo mejor fue una justificación (el incidente previo) para tener un vehículo blindado, muy caro, por cierto, pero eso lo está checando la Procuraduría”, añadió.

El día que González Quiroz hizo del conocimiento público que una camioneta se le cerró, también realizó una llamada de alerta al número de emergencia; la policía estatal, al igual que la de su municipio, lo resguardaron, pero, a decir del mandatario hidalguense, después no solicitó protección especial –condición en la que sí se encuentra aún una alcaldesa que han expresado temor por el fenómeno delictivo que hay en sus municipios–; por lo tanto, no se le proporcionó algún tipo de seguridad personalizada por parte del gobierno de la entidad o corporaciones federales.