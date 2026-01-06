Apuntan a dos personas la autoría de triple ejecución en Yucatán; arrestan a familia de víctima

TICUL, Yuc. (apro).-?En el municipio de Ticul hallaron el automóvil en el que se transportaron de Quintana Roo a Yucatán las dos personas que presuntamente cometieron las tres ejecuciones en Dzilam González.?

Fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmaron que el conductor ya fue identificado y que pasó la noche en ese pueblo.?

Además,?Proceso?confirmó que detuvieron a las 3 de la mañana de este martes, al papá y la hermana de Juan Carlos Valdez, alias?“Nato”,?por quien presuntamente iban las dos personas que durante el ataque asesinaron a dos menores de edad junto con él.

Según la información obtenida por fuentes cercanas a la SSP, se descartó que un convoy sea el responsable de los tres homicidios. Aseguraron que los autores de los crímenes fueron dos personas que huyeron en motocicleta.

Juan Carlos Valdez, de 24 años, conocido como?“Nato”?era el blanco del ataque. Él vivía en Limones, Quintana Roo, pero compró un terreno y se mudó a Dzilam González desde hace seis meses.

Ariel Rodríguez y Luis Kuk son los dos menores de edad que fueron asesinados. Los jóvenes atendían los caballos al momento que las dos personas abrieron fuego.?

El ataque se registró alrededor de las 5 de la tarde del lunes en una caballeriza de la colonia Santa Cruz. Los vecinos dieron aviso al 911 para pedir ayuda tras escuchar las detonaciones.

Del arresto del papá y hermana de “Nato”, aunque en el Registro Nacional de Detenciones refiere que fueron detenidos en Mérida, trascendió que su aprehensión fue en Dzilam González durante el desarrollo del operativo para dar con los responsables de los asesinatos.

Del tema en una transmisión en redes sociales, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, "Huacho" dijo que se trató de un hecho atípico en la entidad.?

"Lamentamos los hechos que tuvieron un desenlace fatal para tres personas. Hasta donde sabemos, de acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Pública, se trata de un conflicto entre dos familias de otro estado de la república, pero que estaban avecindados en Limones, Quintana Roo, y hace algún tiempo en Dzilam González", comentó.