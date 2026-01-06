Calica debe reparar daños ambientales en Playa del Carmen: Juzgado federal de Quintana Roo

Activistas ambientales de Greenpeace protestan contra la extracción de material pétreo en Tulum, Quintana Roo, el 7 de julio de 2025. . Foto: Cortesía: Greenpeace

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- En medio de las tensiones regionales, un juzgado federal de Quintana Roo reiteró que la estadunidense Calica debe reparar el daño en la zona donde por décadas extrajo material pétreo al sur de Playa del Carmen.

Tras negar un amparo en sentencia definitiva, el Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo determinó que la empresa filial de la estadunidense, Vulcan Materials Company, no se le puede retirar la clausura impuesta en mayo de 2022 por el Gobierno Federal, pues se trata de un hecho consumado que ya no se puede reclamar, de acuerdo con las leyes mexicanas.?

Por el contrario, en la sentencia consultada, se lee que se debe reparar el daño en la zona donde se efectuaron las obras de extracción de material pétreo por más de dos décadas.?

“La resolución de veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, dictada en el expediente administrativo de origen, en síntesis, se advierte que se resolvió dicho expediente administrativo, en el sentido de sancionar con multa a la hoy quejosa, con la clausura total definitiva de las obras y actividades en el predio denominado (...) cumplir con medidas correctivas, así como llevar a cabo la reparación del daño”, dictó el juez Séptimo de Distrito.

Se trata de la sentencia del expediente 1231/2023 de amparo indirecto del Juzgado Séptimo de Distrito fechado el pasado 12 de diciembre, aunque con el receso en los juzgados federales apenas fue hecho público el documento, justo cuando surgen conflictos regionales entre países vecinos.?

“Se determinó que persiste la medida de seguridad consistente en la clausura temporal total de las obras y actividades de aprovechamiento extractivo de roca caliza por debajo del nivel freático en el predio denominado “La Rosita”, contenida en el acta final de visita de inspección en materia forestal de cinco de mayo de dos mil veintidós”, se agrega en la sentencia.

La sentencia en la que es actor Calica fue publicada tras las tensiones regionales que iniciaron el pasado sábado. México reclama la intervención de los Estados Unidos en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro.

Fue en 2022 que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la clausura de Calica con la intervención de efectivos de la Marina.

En mayo de 2023, nuevamente esta empresa fue intervenida, ahora por el Ejército, tras un conflicto que inició la cementera Cemex por el control del puerto de Punta Venado, concesionada a favor de la estadounidense.

En marzo de 2025, congresistas estadunidenses solicitaron al presidente Donald Trump la intervención en el caso de la clausura de Calica impulsada por el expresidente de México y ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

