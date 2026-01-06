Casino y gasolinera en Culiacán sufren ataque armado

CULIACÁN, Sin. (apro).- Los ataques a bienes inmuebles se siguen produciendo en la capital del estado como parte de la violencia generada por el choque entre Chapitos y Mayos, iniciada en septiembre de 2024 y que el año pasado dejó al menos 157 inmuebles dañados por balas y/o fuego, delitos que la Fiscalía General del Estado (FGE) cataloga como “vandalizados”.

En ataques simultáneos grupos armados disparan a una gasolinera y a un casino en Culiacán, ubicados a unos metros de distancia uno del otro.

En el caso del casino, este es el segundo ataque que sufre en menos de un mes, luego de que el 22 de diciembre el establecimiento, conocido como “Flamingos” en la colonia Lomas del Bulevar, fuera atacado a tiros y luego incendiado por sujetos armados.

A unos metros del lugar en la colonia San Rafael, de forma simultánea, una gasolinera fue atacada a disparos por un grupo armado.

Los ataques no se han limitado a comercios. Apenas la tarde noche del lunes último un domicilio junto a un camión de mudanza fue atacado a disparos en Stanza Cantabria, fraccionamiento al norte poniente de Culiacán y un atentado armado a un local de polarizados en el fraccionamiento Espacios Barcelona, ubicado en el mismo sector de la ciudad.

En el caso del domicilio baleado, medios locales consignan que pudo tratarse de una mudanza cuando esta fue interrumpida por los disparos directos tanto al inmueble como al camión cargado con colchones y algunos muebles, presuntamente sacados del interior del domicilio.

También se reportó el incendio de una tienda de muebles frente a las oficinas del Ayuntamiento de Escuinapa, municipio al sur del estado y que desde de diciembre último ha sido escenario de choques armados entre grupos rivales.

Sin embargo, las causas del siniestro no han sido reveladas por autoridades de dicho municipio.