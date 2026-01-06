Confirman segundo aumento de sueldo para policías rasos en Morelos

Policías rasos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Morelos . Foto: Especial

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En la primera quincena de enero se concretará el segundo incremento salarial para policías rasos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Morelos en lo que va de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia; así fue anunciado en el marco de la conmemoración del Día de la Policía.

En este contexto, el Gobierno de Morelos, bajo el lema “La tierra que nos une” reconoció el trabajo cotidiano de las y los elementos de seguridad pública, como parte de una estrategia integral de dignificación policial y fortalecimiento institucional.

Durante un acto realizado en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad (AEESS), en el municipio de Xochitepec, la titular del Poder Ejecutivo estatal informó que el ajuste salarial beneficiará principalmente a los elementos de menor rango, con lo que el policía raso percibirá un ingreso mensual de 16 mil 030 pesos.

La seguridad es la principal exigencia de la gente y no podíamos iniciar esta administración sin atender las condiciones laborales de quienes todos los días cuidan a las familias morelenses”, expresó la mandataria estatal.

González Saravia subrayó que una de las primeras decisiones de su gobierno fue elevar la anterior coordinación al rango de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de otorgarle mayor jerarquía dentro del gabinete estatal y dotarla de mayores capacidades operativas. “Cuando se fortalece a la institución y se trabaja de manera coordinada, los resultados comienzan a reflejarse”, afirmó.

En este sentido, indicó que, derivado de estas acciones, se han registrado avances en materia de seguridad en la entidad. “Hemos logrado disminuir en un 20 por ciento el robo de vehículo; también han bajado los homicidios dolosos y la extorsión. Esto tiene que ver con que la ciudadanía está recuperando la confianza en sus instituciones”, puntualizó.

En su intervención, se explicó que este segundo ajuste salarial representa un incremento aproximado del 6 por ciento y forma parte de un proceso gradual de mejora a las condiciones laborales de las corporaciones estatales.

De acuerdo con el comparativo presentado durante el evento, al inicio de la actual administración las y los policías estatales percibían un salario mensual de 10 mil 100 pesos. Posteriormente, el 1 de octubre, se autorizó un primer incremento que elevó el ingreso base a 15 mil 100 pesos. Con el ajuste vigente a partir del 1 de enero, el salario mensual para un policía estatal alcanzará los 16 mil 030 pesos.

En el marco del evento, la gobernadora entregó reconocimientos a cuatro elementos de seguridad pública —dos mujeres y dos hombres— por su desempeño, compromiso y vocación de servicio en favor de la población morelense.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, destacó que la conmemoración del Día de la Policía permitió hacer un balance del trabajo realizado durante el primer año de la administración.

“Desde el primer día, nuestra gobernadora se comprometió con la dignificación policial. El primero de octubre se anunció un aumento con el que los policías estatales pasaron de ganar 10 mil 100 pesos a un salario de 15 mil 100 pesos, y hoy, a partir del primero de enero, el salario base es de 16 mil 030 pesos”, señaló.

Urrutia Lozano agregó que este ajuste salarial fortalece el reclutamiento y la permanencia de nuevos elementos. “Este aumento real y neto nos va a permitir que en 2026 tengamos dos nuevas generaciones de policías y reforcemos a una Policía Estatal que estaba muy disminuida”, afirmó.

El funcionario informó que durante el último año egresaron 230 nuevos elementos de las corporaciones municipales y estatal, quienes ya se integraron a las filas operativas.

Asimismo, indicó que la Policía Bancaria y Auxiliar (PIBA) será incluida en los procesos de fortalecimiento institucional. “Este año entregaremos nuevos uniformes, llegarán nuevas unidades y se implementará un programa intenso de capacitación, para que esta policía que trabaja de la mano con los empresarios esté debidamente preparada”, puntualizó.

En materia de infraestructura y tecnología, el secretario detalló que, como parte del fortalecimiento a la inteligencia y la investigación, se instalaron 19 arcos carreteros de videovigilancia y 12 centros de control y comando, con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) y en coordinación con los 36 municipios.

Añadió que para el primer semestre de 2026 se contempla la instalación de otros 20 arcos carreteros, con lo que se alcanzará un total de 39, además de la puesta en operación de 12 nuevos centros de comando, para llegar a 24, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del estado y preparar a Morelos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Finalmente, Urrutia Lozano informó que este año se contará con un nuevo cuartel de la Policía Estatal en los límites de los municipios de Ocuituco y Yecapixtla, con el propósito de reforzar la seguridad en ambas demarcaciones y en la ciudad de Cuautla.

Al evento asistieron el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa; integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad; diputadas y diputados locales, así como autoridades federales, estatales y representantes del sector empresarial.