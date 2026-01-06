Detienen al alcalde morenista de Cintalapa por presunta corrupción y nexos criminales

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Por su probable responsabilidad en diversos delitos de corrupción y desvío de recursos la noche de este lunes fue detenido en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, Ernesto “N”, actual alcalde del municipio de Cintalapa, informó la Fiscalía General del Estado.

Ernesto Cruz Díaz es alcalde reelecto de Morena y consejero estatal de ese partido en Chiapas. Forma parte del grupo político de “los Gordos”, como se conoce a los fundadores de morena en la entidad encabezados por José Antonio Aguilar Castillejos (actual director general de Desarrollo Regional en la Secretaría del Bienestar federal), Marcelo Toledo Cruz, Titular de la Oficina de Representación en Chiapas de Becas Bienestar y Ciro Sales, Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que la detención se deriva de una investigación por hechos ocurridos durante su administración en Cintalapa. Los delitos que enfrenta inicialmente son: ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos, y se le investiga por vínculos con el crimen organizado.

Además de las faltas administrativas y financieras, la FGE reveló que se ha integrado una carpeta de investigación adicional. Esta nueva línea de indagatoria busca determinar la posible vinculación del ahora imputado con grupos criminales que operan en la región, lo que podría agravar significativamente su situación jurídica.

La detención del alcalde morenista se da luego de que el pasado sábado policías de ese municipio y de los municipios vecinos de Ocozocoautla y Jiquipilas fueron presentados ante la Fiscalía General del estado para revisar sus expedientes laborales, administrativos y de control de confianza.

Tres policías pertenecientes al ayuntamiento de Cintalapa fueron llevados a un penal y presentados ante un juez.

La Fiscalía General del estado, dijo que la detención del alcalde Ernesto N, fue resultado de una estrategia de inteligencia en la que participaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal”; la Fiscalía General de la República (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado manifestó que no se permitirán actos que vulneren el patrimonio del pueblo chiapaneco.