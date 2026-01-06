Exdiputada del PVEM vuelve a revender casi mil roscas de Reyes de Costco en Colima

Mil roscas de Reyes adquiridas por la empresaria Ximena Figueroa, exdiputada suplente y excandidata a un cargo de elección popular en Costco, fueron transportadas a Colima para su reventa.. Foto: Canva/ FB Ximena Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La empresaria Ximena Figueroa, exdiputada suplente y excandidata a un cargo de elección popular por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), volvió a comprar cientos de roscas de Reyes en una tienda de Costco ubicada en Guadalajara, Jalisco, para trasladarlas y revenderlas en Colima, entidad donde la cadena comercial no cuenta con sucursales.

La operación se realizó durante los primeros días de enero de 2026, previo a la celebración del Día de Reyes. La propia Figueroa difundió en redes sociales imágenes y videos del proceso de compra, carga y traslado del producto, así como de su llegada a territorio colimense.

El caso generó atención pública debido a que se trata del segundo año consecutivo en que la exaspirante del PVEM realiza una compra masiva de roscas de Reyes en la misma cadena comercial con fines de reventa en el estado.

Perfil político de la compradora de roscas de Reyes de Costco

Ximena Figueroa participó en el proceso electoral local de 2021 como candidata a diputada por el PVEM en el distrito con cabecera en Manzanillo. Aunque no obtuvo el triunfo electoral, su candidatura le dio visibilidad pública en la entidad.

Tras el proceso electoral, Figueroa mantuvo presencia en redes sociales y continuó con actividades comerciales en Manzanillo. Su antecedente político ha sido uno de los elementos que ha contribuido a que sus actividades comerciales sean retomadas por usuarios y medios de comunicación.

Compra y traslado desde Guadalajara

De acuerdo con la información difundida, la empresaria adquirió alrededor de mil roscas de Reyes a un precio unitario de 429 pesos. La inversión total superó los 400 mil pesos. El cargamento fue transportado en un camión de carga desde Guadalajara hasta Colima.

La distribución se concentró principalmente en Manzanillo y municipios cercanos. La reventa se organizó mediante pedidos anticipados, esquema que permitió coordinar entregas directas a los compradores.

Las roscas tradicionales se ofrecieron en 599 pesos por unidad, mientras que un número limitado de versiones rellenas se vendió en 720 pesos, según lo informado por la propia vendedora.

Segunda operación de reventa de roscas de Reyes consecutiva

Esta no es la primera ocasión en que Figueroa realiza una operación de este tipo. En enero de 2025, la exaspirante del PVEM adquirió entre 800 y 970 roscas de Reyes en tiendas de la misma cadena comercial para revenderlas en Colima, hecho que también fue documentado en redes sociales.

Aquella operación generó conversación pública por el volumen de la compra y por el traslado del producto desde otro estado. La repetición del esquema en 2026 colocó nuevamente el tema en la agenda digital durante los días previos al 6 de enero.

Reacciones en redes sociales

Las publicaciones relacionadas con la llegada del cargamento generaron comentarios diversos entre usuarios. Algunos se centraron en la logística del traslado y el esquema de preventa, mientras que otros señalaron el impacto de las compras de gran volumen en la disponibilidad del producto en tiendas de origen.

El tema se mantuvo activo en redes sociales durante varios días, impulsado por la cercanía del Día de Reyes y por el antecedente político de la compradora.

Contexto del producto

La rosca de Reyes es uno de los productos con mayor demanda estacional en México durante los primeros días de enero. Cadenas comerciales, supermercados y panaderías incrementan su oferta para atender el consumo asociado a la festividad.

En el caso de cadenas de autoservicio como Costco, el producto registra alta demanda, lo que ha derivado en compras anticipadas y en adquisiciones de gran volumen destinadas a la reventa en entidades donde no existe presencia directa de la marca.