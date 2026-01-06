Exhuman los restos de al menos 20 personas de cuatro fosas clandestinas halladas en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Durante la primera semana del año, en Guanajuato fueron localizadas cuatro fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado los restos de al menos 20 personas. Pese a estos hallazgos, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, pidió que no se considere a la entidad como un territorio de cementerios clandestinos.

Los restos fueron encontrados en tres municipios: Celaya, Irapuato y Villagrán.

El hallazgo más reciente ocurrió en un terreno de cultivo, cerca de un pozo de agua, en el municipio de Villagrán, donde se localizaron restos humanos que corresponderían a 13 personas. Aunque el fiscal se negó a confirmar esta cifra, al señalar que continúan los trabajos de identificación, de manera extraoficial se informó que fueron exhumados 10 cuerpos completos, además de extremidades que podrían pertenecer a tres personas más.

Este hallazgo es el tercero registrado en la primera semana del año. Horas antes, la Brigada de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte localizó dos fosas clandestinas con los restos de seis personas en la comunidad de Tamahula, en el municipio de Irapuato.

Las buscadoras dieron con el sitio tras recibir un reporte anónimo a través de redes sociales. Luego de varias horas de trabajo en campo, comenzaron a localizar restos mutilados correspondientes a cinco hombres y una mujer.

El año inició con la localización del cuerpo de un hombre enterrado en parcelas de cultivo de la comunidad Rincón de Tamayo, en el municipio de Celaya.

Vecinos alertaron a las autoridades debido a los olores que emanaban del lugar y, al acudir al sitio, personal de la Fiscalía confirmó que se trataba de los restos de un hombre de aproximadamente 30 años.

En el caso de la fosa localizada en Villagrán, la más reciente, no se han dado a conocer detalles sobre cómo las autoridades tuvieron conocimiento del sitio, el cual se ubica cerca del parque acuático Villagasca.

En entrevista, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste reiteró que no proporcionará cifras definitivas hasta contar con certeza sobre la cantidad de víctimas.

"No tengo un número, pero Dios quiera que no sean 10... Pero los que sean, si fuesen más, créanme que yo tengo que informarles la cantidad correcta. Porque si hay más cantidad de familias, van a acudir a recoger sus cuerpos. Y no quisiera yo que vieran N cantidad de familias,", dijo Vázquez Alatriste.

Aunque señaló que la realidad que se vive en Guanajuato no se puede ocultar, pidió que no se considere al estado como un "cementerio clandestino".

"Yo no calificaría como tal de esa forma, como un cementerio. También ocurre, y yo les pido respetuosamente, que también valoremos este tema. Hemos estado visualizando el problema, recuerden que este asunto no data de este año. El problema de la desaparición, que además es nacional, lamentablemente".