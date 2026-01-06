FGE del estado de Sinaloa registra de manera oficial un solo homicidio en inicio de año. Foto: Facebook: Fiscalía General del Estado de Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa en su informe diario dio a conocer este lunes 5 de enero hubo en el estado un homicidio doloso, mientras que el asesinato del director de Tránsito de Culiacán ocurrido ese mismo día fue configurado como “agresión a la autoridad”.

Del 1 al 3 de enero hubo al menos 11 homicidios dolosos, sin embargo, la cifra de ese día asciende a 18 debido al registro de más muertes ocurridas en ese periodo, pero derivadas de eventos previos y presuntamente registrados en carpetas de investigación a los días en que la agresión ocurrió.

Por ejemplo, en el reporte de este lunes último, junto al homicidio doloso reportado y la muerte “por agresión a la autoridad”, la FGE dio cuenta de otras dos muertes de personas heridas con disparos de arma de fuego el 4 de enero y el 25 de diciembre.?

El reporte del día 4 de enero informó sobre cuatro homicidios dolosos, cifra que de acuerdo a la autoridad subiría a cinco, mientras que el 22 de diciembre el registro fue de nueve, cifra que se “actualizaría” a 10 casos.

Y según la autoridad estos fueron incluidos a la estadística correspondiente. En total este delito tuvo un incremento del 67 por ciento durante el 2025, el tercero de mayor incidencia desde 1993, año en que comenzaron a publicarse datos estadísticos de la dependencia.

Otros homicidios ocurridos son los que reportan bajo la configuración de “muerte por enfrentamiento” en donde hacen alusión a asesinatos en choques armados ya sea entre grupos rivales o ante la autoridad.

Estos no se incluyen.

Al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya criticó una publicación del periódico El Debate donde refiere la estadística de los primeros tres días de enero para un promedio de siete homicidios cada 24 horas.?

La crítica fue lanzada en su conferencia semanera realizada este mismo lunes en la ciudad de Los Mochis.

Todos los casos referidos ocurrieron en Culiacán en donde además se reportaron 21 robos de vehículos este último lunes y cuatro privaciones de la libertad ante la FGE, ambos delitos que han tenido una tendencia al alza desde el inicio del conflicto entre Chapitos y Mayos en septiembre de 2024.

En el caso del robo de vehículos este delito cerró el año pasado con 6 mil 810 casos, un incremento anual de 69.95 por ciento en comparación con el 2024.