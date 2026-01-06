Por amenazas del crimen, sacerdote Filiberto Velázquez es desplazado de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El sacerdote y defensor de derechos humanos, Filiberto Velázquez Florencio, fue desplazado de Guerrero tras recibir amenazas por su labor para pacificar el Centro y la Sierra de la entidad y ante falta de garantías de seguridad, confirmó el obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, José de Jesús González.

Su salida se da en medio de una campaña de criminalización promovida, según dijo el propio sacerdote, desde el poder político.

El padre contaba con una escolta personal asignada por el gobierno federal tras un atentado que sufrió el 10 de octubre de 2023 cuando circulaba por la carretera Tixtla – Chilpancingo.

Filiberto Velázquez, originario del Estado de México, fundó en 2018 el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) y en 2021 la Casa del Peregrino, que aloja a familiares de pacientes del hospital general Raymundo Abarca de Chilpancingo.

El Centro Minerva tiene la representación legal del caso del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado a balazos por policías estatales el 7 de marzo de 2024 en Chilpancingo.

El presbítero ha mediado entre organizaciones criminales para pacificar las regiones de la Sierra y el Centro de la entidad.

Esta labor la inició en el estado Salvador Rangel Mendoza, obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa de 2015 a 2021.

En febrero de 2024 Filiberto Velázquez informó que fue el artífice de una tregua entre los grupos delictivos Los Ardillos y Los Tlacos o el Cártel de la Sierra, cuya confrontación violenta había paralizado la capital y que dejó un saldo de más de una docena de taxistas asesinados.

Y que en la Sierra los grupos criminales Los Tlacos y La Familia Michoacana habían acordado un cese a los enfrentamientos armados que en el municipio de Heliodoro Castillo dejaron decenas de muertes, suspensión de servicios públicos y pueblos fantasmas.

El sacerdote ha recorrido comunidades afectadas por la violencia en la sierra de Guerrero para llevar ayuda humanitaria.

El 14 de octubre de 2025, Filiberto Velázquez fue nombrado por la Diócesis Chilpancingo-Chilapa párroco interino de la iglesia de San Cristóbal de la localidad de Mezcala, tras el crimen del sacerdote titular Bertoldo Pantaleón Estrada.

El padre Bertoldo desapareció el 4 de octubre y al tercer día su cuerpo fue encontrado con un disparo en la cabeza en el asiento del copiloto de su camioneta a las afueras de Mezcala, de acuerdo con reportes de seguridad pública.

El 15 de noviembre, un mes después de su nombramiento, el padre Filiberto Velázquez dejó la parroquia de Mezcala.

En este contexto la Diócesis Chilpancingo – Chilapa inició las gestiones de su salida de la entidad luego de comunicarle que estaba en riesgo, informaron fuentes de la iglesia.

El obispo José de Jesús González, de acuerdo con las fuentes, fue el que le propuso salir del país por la falta de seguridad.

La propuesta fue mandarlo a Canadá por un tiempo indefinido, que se alejará de las actividades religiosas y que mantuviera un perfil bajo después de estar expuesto mediáticamente en su activismo por buscar la paz en medio de la violencia criminal.

También le dijo que en la entidad no había condiciones de seguridad para salvaguardar su integridad física.

El gobierno de Evelyn Salgado ha mostrado “apatía” ante la situación de riesgo del sacerdote, revelaron.

Tras una negociación la Diócesis aceptó que el sacerdote fuera trasladado al estado de Chiapas.

El 30 de octubre pasado a través de su cuenta personal de Facebook, Filiberto Velázquez, denunció que páginas “informativas” vinculadas al ayuntamiento de Chilpancingo lo señalaron de tener “posible cercanía con actores armados de la región”.

Dijo que su único compromiso y vocación ha sido con la paz de Guerrero, con las víctimas, con las comunidades y con la vida.

Pidió a las autoridades detener la campaña de criminalización emprendida desde el poder político y estructuras de comunicación social.

Y los responsabilizó de algún atentando contra su integridad física, su vida o libertad.

El domingo 4 de enero en la catedral de Chilapa, el obispo José de Jesús González, confirmó a la prensa que el sacerdote y activista está en calidad de desplazado por amenazas directas, pero que se encuentra bien de salud.

“Nosotros andamos metidos en la refriega y el que anda metido por buscar la reconciliación sale afectado. Él se ha metido mucho. El obispo anterior (Salvador Rangel) se metió mucho y salió afectado, si yo me meto mucho también voy a salir afectado”.

Dijo que era insuficiente la guardia personal que tenía asignada por el gobierno federal.

“Ya cuando hay amenazas directamente a la persona aun con guardias pues ya ven lo que pasa”.

Aseguró que el padre Filiberto Velázquez sigue ayudando y que por su recomendación mantiene un perfil bajo.

Además de que no quiere a un sacerdote más asesinado.