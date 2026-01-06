“Son ahorros míos y de mi esposo”: diputada morenista detenida en garita con dólares en efectivo

ENSENADA, B. C. (apro).- La diputada morenista del Congreso de Baja California, Alejandra Ang Hernández, aseguró que el dinero encontrado en su camioneta cuando intentó cruzar una garita hacia Estados Unidos es “ahorro” de ella y su esposo que serán utilizados para adquirir otro vehículo, y que supuestamente olvidó resguardar en su casa.

La legisladora lo señaló mediante un comunicado compartido a través del Congreso del Estado alrededor de la medianoche de este lunes 5 de enero, luego de darse a conocer que había sido detenida mientras intentaba cruzar la garita nueva ubicada en el municipio de Mexicali.

Noticias Relacionadas Detienen a diputada morenista en Garita de Calexico; traía presuntamente hasta 20 mil dólares

Ang Hernández conducía una camioneta GMC Yukon color blanca de su propiedad; el efectivo estaba distribuido en la parte delantera y trasera, y las versiones es que se trataba de una cifra que podría estar entre los 10 mil y 40 mil dólares.

Sin embargo, la cantidad exacta no fue indicada en el comunicado; de acuerdo al gobierno estadunidense, si una persona lleva más de 10 mil dólares, deberá declararlos a la aduana antes de entrar y salir del país, además de llenar un formulario.

Por lo anterior, según documentó la prensa regional de Baja California, autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) habrían decomisado el efectivo.

“A la opinión pública: Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo. Dicha cantidad está por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del país. Quiero ser absolutamente clara: Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil”, según comenzó Alejandra Ang en su respuesta.

Estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad, prosiguió en su mensaje, y preciso también que mis documentos no fueron retirados ni revocados.

Lo anterior, en referencia a la versión de que también le había sido retirada la visa.

La legisladora afirmó que estaba cooperando “plenamente” y que entregaría toda la información requerida para “cerrar este trámite con puntualidad”.

“Agradezco a quienes han preguntado con responsabilidad. Mi compromiso es el de siempre: actuar con legalidad y transparencia”, según concluyó.