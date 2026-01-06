UGRSEM confirma siete casos positivos de gusano barrenador en sur mexiquense

TOLUCA, Edomex. (apro).- Antonino Duarte Díaz, presidente de la Unión Ganadera Regional del Sur del Estado de México (UGRSEM), informó sobre la detección de siete casos positivos de gusano barrenador en bovinos, identificados en los municipios de Tlatlaya y Amatepec, colindantes con Guerrero.

“El día 31 (de diciembre) se dio a conocer el primer caso, al medio día iban cuatro confirmados y tres sospechosos... Ya nos confirmó la CPA que son siete casos positivos y se dieron en bovinos”, planteó.

La revelación ocurrió después de una reunión de productores ganaderos con representantes de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del Campo del Estado de México (SECAMPO) y de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

El pasado primero de enero el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la CPA confirmaron el primer caso en la entidad: una larva alojada en la herida de una cabra del municipio de Tlatlaya que no recibió atención oportuna.

La Secretaría del Campo del Estado de México indicó que la falta de atención en la herida fue un factor determinante que favoreció la infestación, y expuso que, en colaboración con la Federación y organizaciones ganaderas, analizaba otros casos sospechosos. Sin embargo, a la fecha las autoridades no han actualizado la cifra.

Hasta ahora, la alerta sanitaria en el Estado de México es preventiva, y las recomendaciones a los productores de ganado radican en la revisión diaria de sus ejemplares, el lavado y desinfección de lesiones, y el uso de polvos curativos y preventivos.

El gusano barrenador es causado por la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimenta de tejido vivo de los animales. En el ámbito agropecuario impacta negativamente en la producción agrícola. No obstante, la infestación puede afectar a varias especies de mamíferos, incluidas las mascotas y el ser humano.

Los síntomas clínicos incluyen fiebre, depresión e inapetencia, lo que se traduce en la disminución de la producción láctea y ganancia de peso.

Las heridas infectadas suelen ser grandes y supurantes, con un escurrimiento serosanguinolento y un olor característico a carne putrefacta. En el fondo de las heridas se pueden encontrar larvas agrupadas, lo que indica una infestación grave.

Las autoridades advierten que, sin un tratamiento adecuado, la miasis puede resultar mortal en un plazo de dos semanas, con una morbilidad en recién nacidos de hasta 90% en regiones endémicas.