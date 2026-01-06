Violencia en Tula, por nueva disputa entre grupos foráneos: Julio Menchaca

PACHUCA, Hgo. (apro).- Los ataques armados y hallazgo de cuerpos con signos de violencia en Tula de Allende, Hidalgo, apuntan a una disputa entre grupos rivales foráneos que se habría extendido hasta el territorio estatal, afirmó el gobernador Julio Menchaca Salazar. Esta disputa se sumaría a la pugna local reconocida por las autoridades entre el cártel de Los H y la célula delictiva de Los Solas por el control de aquella región.

La madrugada de este 6 de enero, dos personas, un hombre y una mujer, fueron asesinadas a tiros cuando viajaban a bordo de una camioneta Jeep Liberty que, tras una persecución, terminó impactada contra una barda sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Jalpa, en Tula.

Con esta agresión suman nueve muertes violentas en los primeros días del año en este municipio, entre ataques armados directos y hallazgo de cuerpos con signos de tortura.

Una hipótesis del Gabinete de Seguridad estatal es que los homicidios –al menos el caso de las dos mujeres y un hombre localizados sin vida entre terrenos de cultivo el sábado 3 de enero, con impactos de arma de fuego– son consecuencia de una disputa entre grupos rivales externos.

“Es un tema preocupante”, reconoció el gobernador Menchaca al ser cuestionado sobre las organizaciones foráneas que recién refirió su Gabinete de Seguridad –sin dar a conocer quiénes son y de qué entidades provienen– y si perciben un posible riesgo de que se hayan sumado a las agrupaciones locales que, han reconocido, se enfrentan por el control del narcomenudeo y el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan el territorio hidalguense.

El mandatario reservó los nombres de las organizaciones foráneas que presuntamente extendieron el conflicto al territorio, su origen y las circunstancias del arribo, al argumentar la necesidad de cautela en el manejo informativo, “aunque tengamos los elementos para saber o cuando menos inducir que pertenecen a ciertos grupos”.

“¿Qué nos hace suponer esto? Afortunadamente (las víctimas), dentro de lo penosos, lo desafortunado que es que una persona pierda la vida, están siendo mayormente, o casi en su totalidad, personas que están involucradas con las actividades delictivas, por eso también hay que ser muy cuidadoso en lo que se menciona”, aseveró, para después plantear que en el último suceso observado en el Gabinete de Seguridad –el hallazgo sin vida de tres cuerpos entre terrenos de cultivo el sábado 3 de enero, en Tula de Allende–, las víctimas portaban armas, lo cual, añadió, se aprecia en fotografías.

“Son de los elementos que nos presumen que pertenecen a organizaciones delictivas. Aquí hay que ser cuidadoso, también lo tenemos que cruzar con el gobierno federal, antes de hacer alguna aseveración de que pertenecer a tal o cual grupo delictivo”, reiteró.

El gobernador insistió en que la violencia en esta región se debe al robo de hidrocarburo, conocido como “huachicol”, el cual, remarcó, tiene una larga data con posibles complicidades. Añadió que las organizaciones fueron sofisticándose en sus mecanismos para drenar ductos, con infraestructura como los narcotúneles.

Un ataque armado en la colonia San José, del municipio de Tula de Allende, dejó tres muertos en la víspera del inicio de año, la tarde del 31 de diciembre.

En la comunidad de Xochitlán, el cadáver de un hombre con signos de violencia también fue localizado. A estos hechos se suman los cuerpos de dos mujeres y un hombre abandonados en una zona rural de cultivo el 3 de enero y los dos asesinados la madrugada en Jalpa.