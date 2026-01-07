Aseguran seis aeronaves en cateo a presunto helipuerto clandestino en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).– La Secretaría de Marina informó que fuerzas federales y estatales catearon un inmueble en el municipio de Medellín de Bravo, a unos 18 kilómetros del Puerto de Veracruz, que presuntamente operaba como helipuerto clandestino, donde fueron aseguradas varias aeronaves, armamento y un vehículo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal.

Como resultado, se detuvo a una persona y se aseguraron seis aeronaves de ala rotativa, una aeronave de ala fija, un fuselaje, tres armas cortas, tres cargadores, 45 cartuchos útiles y un vehículo.

De manera paralela, las fuerzas de seguridad realizaron otro cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tierra Blanca. En este sitio se aseguraron cuatro armas largas, 13 cargadores, 21 cartuchos, cuatro equipos de radiocomunicación, nueve chalecos tácticos, diverso equipo táctico y un vehículo.

Las autoridades señalaron que ambos cateos se llevaron a cabo de forma coordinada entre instancias federales y estatales, como parte de las acciones de seguridad implementadas en la entidad.

Hasta el momento no se ha informado sobre la situación jurídica de la persona detenida ni si los inmuebles y bienes asegurados quedarán bajo resguardo de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.