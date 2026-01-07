Atacan cuatro perros a niño de 4 años en Tijuana; detienen al padrastro

Edgar Irineo “N” detenido tras ataque de perros contra el menor que estaba a su cargo en Tijuana. Foto: Especial

ENSENADA, Baja California (apro).- Un menor de 4 años de edad resultó gravemente herido tras ser atacado por cuatro perros al interior de un domicilio, al grado que tuvieron que intervenir los vecinos para separar a los canes, en hechos registrados en el municipio de Tijuana, Baja California.

El incidente ocurrió este martes 6 de enero en la colonia Colas del Matamoros, mientras el niño estaba bajo el cuidado de su padrastro, quien posteriormente fue detenido por la policía municipal por presunta omisión de cuidados.

De acuerdo a los datos documentados, el menor resultó con lesiones en la cabeza y cuello, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, en dicha ciudad fronteriza, informaron del aseguramiento de Edgar Irineo “N”.

Padrastro detenido

Los agentes acudieron tras un llamado de emergencia. Al llegar, entrevistaron al padrastro, quien de acuerdo a su versión “se encontraba realizando labores en el interior de la casa”.

Cuando escuchó los gritos de auxilio del niño, por lo que salió del domicilio y al percatarse de la situación solicitó apoyo de los vecinos para retirar a los canes”, según el parte oficial.

Según los datos preliminares, los perros estaban sueltos en el patio del domicilio, sitio donde ocurrieron las agresiones.

Por las circunstancias del ataque, el hombre fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), institución que llevará a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la responsabilidad del detenido y evaluar si se han cometido delitos relacionados con la omisión de cuidados hacia el menor.

Sobre los cuatro perros, estos fueron asegurados y están a la espera de que las autoridades competentes decidan el destino de los animales y evalúen el riesgo que puedan representar para la población y otros miembros de la familia.

Por último, la Secretaría reiteró el llamado a mantener la supervisión adecuada para las y los menores de edad, con la finalidad de evitar que los animales domésticos representen un peligro potencial..