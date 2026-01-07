Ataque armado deja lesionados, incluido un menor, en restaurante de la diputada Sandra Anaya

Fuerzas de seguridad en el lugar del ataque armado. Foto: Cortesía de Voces Morelos

MORELOS (apro) .- Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad, durante un ataque armado registrado en el estacionamiento del restaurante La Tía Licha, sucursal ubicada en el municipio de Temixco, establecimiento que forma parte de la cadena familiar de la diputada federal de Morena, Sandra Anaya Villegas.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron la tarde de este martes sobre la calle Fortalecimiento Municipal, en la colonia Las Ánimas, donde sujetos armados arribaron a bordo de un vehículo Jetta color gris y un Mini Cooper color rojo.

Según testimonios recabados por autoridades que acudieron al sitio, los agresores descendieron de las unidades y dispararon de manera directa contra las víctimas, quienes se encontraban a bordo de una camioneta que previamente había ingresado y se estacionó en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron sin que se lograra su detención.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Temixco y del Centro Regulador de Urgencias Médicas brindaron atención prehospitalaria a las tres personas lesionadas, incluido el menor de edad.

Dos de los heridos fueron trasladados a un hospital al presentar lesiones por arma de fuego en el abdomen y las extremidades, mientras que una tercera persona fue atendida en el lugar.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, con el objetivo de resguardar el área y preservar los indicios balísticos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de Investigación Criminal realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocía el móvil del ataque, no se reportaban personas detenidas y el estado de salud de los lesionados se mantenía como reservado.

Temixco se ubica a 13.4 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, y actualmente es gobernado por Israel Piña, quien accedió a la presidencia municipal a través de una coalición encabezada por el PAN, en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

El municipio es considerado desde hace años como una zona con presencia de grupos delictivos y, de acuerdo con registros oficiales y reportes recientes, en los últimos meses se ha observado un incremento en hechos de violencia e inseguridad.

Horas más tarde, la legisladora federal difundió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales, en el que se refirió al ataque armado como un “incidente delictivo”.

En el documento se señaló que la agresión estuvo dirigida contra personas externas al establecimiento y que no tuvo como objetivo a los comensales ni al personal del restaurante, quienes resultaron ilesos.

Asimismo, indicó que, debido a que existe una investigación en curso por parte de las autoridades competentes, no es posible proporcionar mayores detalles para no entorpecer las indagatorias ni los procesos legales, y expresó su confianza en que las instituciones encargadas de la procuración de justicia esclarecerán lo sucedido y fincarán responsabilidades.

Finalmente, la diputada federal reconoció que este hecho refleja la situación de inseguridad que enfrentan ciudadanos y negocios, y reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado ante el contexto que se vive en la entidad.

Entre los comentarios que generó su publicación se observan muestras de solidaridad hacia la diputada; sin embargo, también se leen reproches por limitarse a informar que se trató de un hecho ajeno a su establecimiento, así como cuestionamientos sobre por qué, desde su curul, no ha impulsado acciones para reforzar la seguridad en la entidad.