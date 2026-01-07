CJNG ejecutó a empresario del Mercado de Abastos de Guadalajara: autoridades

Autoridades de Jalisco en rueda de prensa por la ejecución de un empresario del Mercado de Abastos de Zapopan. Foto: Especial

JALISCO (apro) .- El ataque armado en el que fueron asesinados el empresario bodeguero del Mercado de Abastos de Guadalajara, Alberto Prieto Valencia, su hija y uno de sus escoltas, fue perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron autoridades estatales de Jalisco.

El pasado 29 de diciembre en la colonia Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, se registró un enfrentamiento entre sicarios y escoltas. En el lugar y en vehículos relacionados con el ataque se localizaron alrededor de 2 mil 022 casquillos percutidos, además de que ocho unidades quedaron abandonadas tras la huida de los agresores.

Durante una rueda de prensa -efectuada nueve días después de la balacera- funcionarios estatales señalaron que los responsables portaban equipo táctico y chalecos con las siglas del CJNG. Indicaron que la mayoría de los atacantes actuaron encapuchados, lo que dificulta su identificación.

“Hay que recordar que, los grupos de delincuencia organizada y en sí la delincuencia organizada es una competencia de índole federal, que si cabe decirlo, hemos tenido mucha comunicación y contacto con las autoridades federales, desde luego con el ejército, con la Secretaría General de la República, con la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana con el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), para hacer el intercambio de información de lo que nosotros tenemos, de lo que ellos pudieran tener y que nos pudiera dar un poquito de luz, para poder esclarecer el hecho. Bueno, el que se tiene ubicado, bueno, si todos hablan, pues es precisamente el Nueva Generación. Y como lo decían, en sus propios chalecos tácticos traían la sigla de este grupo”, manifestó el fiscal estatal Salvador González de los Santos.

Las autoridades justificaron el tiempo de respuesta de las corporaciones de seguridad al señalar que, debido al uso de armas largas y al número de agresores, las unidades debieron desplazarse en convoy para reducir riesgos y evitar más bajas.

“Cuando empiezan a salir los reportes a través del 911, y del Escudo Urbano, las unidades se van abocando al lugar. Platicando con los comisarios coincidimos en la parte de que ese tipo de reportes en donde manifiestan detonaciones con arma larga de varios sujetos necesita el encargado de turno, en calle, coordinar a las unidades, porque si llega una unidad con dos elementos que es como comúnmente patrullan los policías municipales, pues es evidente que van a ser dados de baja. Entonces, cuando se están coordinando, fijan un punto relativamente cerca y estratégico al lugar donde está el evento. Entonces, en tanto empiezan a arribar unidades a ese punto, que cuando menos deben de ser tres o cuatro para poder acudir en convoy y bueno, de esa manera minimizar el riesgo de bajas por parte de los elementos y sobre todo que el resultado pudiera ser positivo con el aseguramiento o neutralización de ese tipo de situaciones de riesgo”, apuntó el secretario de Seguridad Pública Juan Pablo González Hernández.

Añadieron que no hubo personas detenidas porque los responsables se dispersaron en distintos vehículos y realizaron cambios de ropa y unidades para evadir a las autoridades. Tampoco se confiscaron las bodegas que el empresario Alberto Prieto tenía en la central de abastos.

El C5 detectó, mediante el análisis de videovigilancia, que al menos uno de los vehículos involucrados realizó recorridos en la zona desde temprana hora del día del ataque, mientras que otro fue observado minutos antes de la agresión. Los registros confirmaron que los agresores no arribaron en convoy.

Aunque las autoridades no descartaron una posible omisión o complicidad de algún elemento policial, adelantaron que no se abrirá una investigación específica por este hecho.

El gobierno de Jalisco reconoció limitaciones de personal y recursos en las corporaciones municipales y señaló que en Zapopan existe, en promedio, una patrulla por cada diez colonias. Afirmaron que la estrategia de seguridad se mantiene alineada al Plan Nacional de Seguridad, en coordinación con la Guardia Nacional, la Defensa y las policías municipales.

“La respuesta corta para la pregunta de complicidad es: ¿no se descarta? No se descarta. Falta capacidad. El tema es que siguen siendo insuficientes los estados de fuerza de las instituciones policiales. Esa es una realidad. Sigue siendo insuficiente hoy por hoy y por más esfuerzos que han hecho todas las instituciones, particularmente Zapopan y Guadalajara a propósito del asunto, del crecimiento de sus estados de fuerza, de su equipamiento sigue siendo insuficiente. Entonces, hoy por hoy, no sé de Zapopan, que es el municipio donde ocurrió el evento, tendrá una patrulla para vigilar cada 10 colonias”, declaró el coordinador general estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada.

Ante la insistencia en el tema de revisar si los policías o las autoridades policiacas fueron omisas o cómplices al responder de forma tardía ante este ataque armado que duró más de 15 minutos, señalaron que cualquier revisión quedará a cargo de los órganos internos de control y de la Fiscalía del Estado.

La Fiscalía indicó que mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posible relación de Prieto Valencia con actividades del crimen organizado. Confirmaron que el empresario contaba con antecedentes desde 2006 por robo a transporte de carga y que se revisa su posible participación en esquemas de préstamos conocidos como “gota a gota” o rifas colombianas, tema en el que dicen autoridades federales dicen concentran mayor información.

El fiscal estatal, Salvador González aseveró que se investiga la actividad a la que se dedicaba Alberto Prieto, luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, habló de su posible vínculo con el delito de tráfico de armas.

Sobre señalamientos difundidos en redes sociales, las autoridades descartaron la versión de que dos de las personas lesionadas eran policías y argumentaron que existió confusión con un elemento de seguridad que fue asaltado en su día de descanso.