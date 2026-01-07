Detienen a sujeto que mató y calcinó al perrito “Chato” en Tijuana

El momento en el que el agresor saca al perrito “Chato” en una maleta, a la que después prendió fuego. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) investiga el asesinato del perrito “Chato”, cuyo agresor presuntamente lo mató con un bat, escondió el cuerpo en una maleta y posteriormente lo calcinó en un predio de la ciudad de Tijuana.

El caso ha generado indignación en dicha ciudad fronteriza, pues de manera previa a la detención circularon dos videos en redes sociales alertando de la situación, e incluso se interpuso una denuncia que tardó una semana en ser atendida.

El grupo Abogados Animalistas México, en Tijuana, denunció en su página oficial de Facebook la inconformidad de los vecinos y compartió los videos, además de una relatoría.

En las primeras imágenes se escuchan los ladridos y quejas del perrito mientras supuestamente lo agreden; en el segundo video aparece un sujeto que intenta salir desapercibido de un domicilio en la calle Antropólogos de la colonia Otay Jardín.

El hombre carga una maleta y, en compañía de un cómplice, la mete en una camioneta blanca.

Los abogados elaboraron una cronología donde señalan que el pasado sábado 27 de diciembre de 2025, a las 05:00 horas, los vecinos llamaron al 911 para denunciar el momento en el que supuestamente estaban maltratando a una perrita de raza Pitbull.

En respuesta, la corporación indicó que llamaran a Control Animal; tras la segunda llamada, la policía acudió hasta las 08:00 horas, sin resultados.

Agregaron que alrededor de las 11:00 horas del mismo sábado llegó la camioneta al domicilio para ayudar a llevarse el cuerpo.

Abogados Animalistas México refirió que la denuncia se interpuso hasta el 28 de diciembre; sin embargo, personal de la Fiscalía General del Estado acudió hasta el 2 de enero al domicilio indicado, pero únicamente tomó fotografías y se retiró del sitio.

Operativo de nueve horas y 200 indignados

La presión de vecinos y activistas -principalmente en redes sociales- llevó a que se realizara un operativo para detener al presunto responsable el pasado 4 de enero.

Esta acción duró nueve horas y requirió la presencia de más de 50 elementos de la policía municipal, FGE y Guardia Nacional, al tiempo que se concentró una turba indignada de más de 200 personas.

La gente rodeó el domicilio para gritar “¡Asesino, asesino!” y “¡Justicia, justicia!”, al tiempo que grababan el arresto con sus celulares.

“Lamentablemente la denuncia se interpuso hace una semana y hasta ahora acuden al domicilio. Este fue un operativo en el que la Fiscalía y la policía se vio rebasada por su ineficiencia: más de 200 ciudadanos y ciudadanas pidiendo justicia”, destacó Abogados Animalistas México, además de puntualizar que hace falta reformar el Código Penal de Baja California para estos casos.

La fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez ofreció una rueda de prensa el lunes 5 de enero, en la que informó de dicho caso de maltrato.

“Tenemos ya un detenido: el propietario de la vivienda y del perrito también, en donde se le va a imputar el hecho de crueldad animal. Al parecer lo golpeó y con el apoyo de un amigo lo sacó en una maleta, en una panel, y fue arrojado a un lugar”, dijo.

Andrade Ramírez mencionó que encontraron un cadáver que, al parecer, corresponde a “Chato”, pero falta confirmarlo.

“No aseguramos porque se le van a hacer las pruebas correspondientes porque está calcinado. Es un lamentable hecho que ha afectado mucho a la comunidad animalista. Hubo manifestaciones el día de ayer, pero claro que por medio de la Fiscalía Especializada vamos a solicitar todo el peso de la ley contra este agresor”, aseguró.

Más tarde divulgó una ficha en la que se indica que el detenido corresponde a José Carlos “N”, y que darán seguimiento al caso hasta su esclarecimiento.

Mientras tanto, vecinos y animalistas realizaron la noche del lunes una vigilia en honor a “Chato”, donde prendieron velas y sostuvieron globos de color blanco.