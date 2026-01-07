Grupo armado ingresa a domicilio en Tula: hiere a una menor y ultima a mujer y dos adultos mayores

Una patrulla de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (imagen ilustrativa). Foto: Facebook: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo

HIDALGO (apro) .- Un grupo armado ingresó la madrugada de este 7 de enero a dos domicilios contiguos en la localidad de San Juan Michimaloya, en Tula de Allende, Hidalgo, asesinó a una pareja de adultos mayores y a una mujer joven, además de herir a una menor de 10 años con dos impactos de bala.

También de madrugada fue localizado el cuerpo acribillado de un hombre sobre la carretera Jorobas-Tula, en la colonia El Llano, Segunda Sección. Con estos sucesos, suman 13 muertes violentas desde el 31 de diciembre en este municipio, entre ataques armados directos y hallazgo de cuerpos con signos de tortura.

Apenas ayer, al reconocer que el tema de Tula era preocupante, el gobernador Julio Menchaca Salazar dijo que los últimos homicidios apuntan a una disputa entre grupos rivales foráneos que se habría extendido hasta el territorio estatal.

Esta disputa se sumaría a la pugna local reconocida por las autoridades entre el cártel de Los H y la célula delictiva de Los Solas por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar combustibles a través de tomas clandestinas y por el narcomenudeo.

El conflicto entre Los H y Los Solas, antes una misma organización, dejó durante 2025 asesinatos, quema de vehículos y atentados como el del comando armado que atacó el centro nocturno “La Resaka”, la madrugada del sábado 29 de noviembre, con un saldo de seis víctimas mortales y los ocho lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes de las policías municipal y estatal, los sujetos que ingresaron a los domicilios contiguos ultimaron, en el primero de ellos, a la pareja de adultos mayores; en el segundo, a la mujer joven, además de herir a la menor de 10 años, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las corporaciones estatal y municipal, apoyadas por el Ejército y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de búsqueda de los probables agresores.

Asimismo, hubo un enfrentamiento a tiros entre elementos estatales contra presuntos delincuentes, sin decesos confirmados.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPH) detuvo a dos personas originarias de Campeche que, afirmó, viajaban en una camioneta Ford Explorer blanca que había sido ubicada como uno de los vehículos vinculados al multihomicidio en San Juan Michimaloya.

La dependencia aseguró que portaban tres armas largas conocidas como cuernos de chivo, así como una corta, todas abastecidas, además de chalecos tácticos.

De acuerdo con la SSPH, en la acción uno de los presuntos resultó lesionado, por lo que se encuentra bajo custodia en un hospital en el que recibe atención.

En otra acción, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo a cuatro personas más en Atitalaquia, con tres armas largas calibre 7.62, así como 45 cargadores abastecidos y un arma corta Glock, calibre 9 mm, con un cargador abastecido.

Los detenidos, identificados como L. R. S., R. G. P., L. D. A. G., y J. L. J., quienes, de acuerdo con la PGJEH, fueron ubicados a partir de investigaciones por homicidios registrados en días pasados en Tula. Les aseguraron una camioneta Journey azul metálico que, presumen, había sido ubicada previamente por inteligencia en hechos delictivos.

“Es un tema preocupante”, reconoció el martes en una reunión con medios de comunicación el gobernador Menchaca, al ser cuestionado sobre la incidencia delictiva de alto impacto en Tula, las organizaciones foráneas que recién refirió su Gabinete de Seguridad como presuntas responsables de ataques y si percibían un posible riesgo de que se hubieran sumado a las agrupaciones locales que se enfrentan por el control del narcomenudeo y el huachicol.

El mandatario reservó los nombres de las agrupaciones externas que presuntamente extendieron el conflicto al territorio, su origen y las circunstancias del arribo, al argumentar la necesidad de cautela en el manejo informativo, “aunque tengamos los elementos para saber o cuando menos inducir que pertenecen a ciertos grupos”.

“¿Qué nos hace suponer esto? Afortunadamente (las víctimas), dentro de lo penosos, lo desafortunado que es que una persona pierda la vida, están siendo mayormente, o casi en su totalidad, personas que están involucradas con las actividades delictivas, por eso también hay que ser muy cuidadoso en lo que se menciona”, aseveró el mandatario.