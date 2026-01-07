Reportan desaparición de policía municipal de Navolato

Ficha de búsqueda del policía municipal Kevin Guadalupe. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas publicó una ficha para localizar a Kevin Guadalupe Valenzuela Rodríguez, de 24 años, agente activo de la Policía Municipal de Navolato, municipio de Sinaloa.

De acuerdo con los datos, el agente fue reportado como desaparecido el martes 6 de enero, portando aún su uniforme.

De acuerdo con el sitio de la Comisión Estatal, en los primeros seis días de enero se han activado al menos 10 fichas de búsqueda junto a las del agente Kevin Guadalupe, entre las que se encuentra las de una madre y su hija menor de edad, quienes fueron vistas por última vez el domingo 4 de enero.

Se trata de Sara Guadalupe de Jesús Urrea Villa de 21 años y de la menor Alicia Lizeth Urrea Villa, de 1 año.

Fichas de búsqueda de Sara Guadalupe y su hija, Alicia Lizeth. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa

Por otra parte, Sinaloa ocupó el primer lugar como el estado en donde más agresiones hubo contra agentes de policías locales con 46 homicidios de agentes durante 2025, esto, como parte del saldo de la guerra que disputan Chapitos y Mayos desde septiembre de 2024.