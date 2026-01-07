Se fugan nueve menores de dos albergues de Jalisco; cuatro no han sido localizados

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Nueve menores se fugaron de dos albergues ubicados en el municipio de IxtlahuacÃ¡n de los Membrillos, Jalisco; cuatro de ellos permanecen sin ser localizados.

Autoridades estatales confirmaron la localizaciÃ³n de cinco adolescentes que escaparon de uno de los refugios, mientras continÃºan las labores de bÃºsqueda para ubicar a los cuatro jÃ³venes que huyeron de un albergue distinto en la misma demarcaciÃ³n.

Los cinco adolescentes localizados se encontraban bajo resguardo de la Casa H. Hood Under The Tree Juvenil, ubicada en la localidad de Buenavista, en el municipio de IxtlahuacÃ¡n de los Membrillos.

En tanto, los cuatro menores que continÃºan sin ser localizados estaban a cargo del albergue denominado Comunidad TerapÃ©utica Hacienda de los NiÃ±os La Piedra, situado en el predio conocido como La Barda Tirada, en el mismo municipio.

La vicefiscal en personas desaparecidas en Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informÃ³ que el 3 de enero se recibiÃ³ un reporte por la fuga de dos personas de 14 y 15 aÃ±os de un albergue. Posteriormente, el 4 de enero, se reportÃ³ la fuga de tres personas mÃ¡s de 14 y 15 aÃ±os del mismo lugar. Este grupo de cinco adolescentes fue localizado en su totalidad y se encuentra resguardados y a disposiciÃ³n de las autoridades competentes.

"Tenemos un reporte que recibe la ComisiÃ³n Estatal de BÃºsqueda el dÃ­a 3 de enero por la fuga de dos personas de ahÃ­ del albergue de 14 y 15 aÃ±os. Posteriormente reciben un reporte el dÃ­a 4 de enero por tres personas de 14 y 15 aÃ±os. Entonces, este grupo de cinco adolescentes que se fugaron entre los dÃ­as 3 y 4 de enero estÃ¡n localizados en su totalidad", anotÃ³ la funcionaria.

La vicefiscal aclarÃ³ que, de manera separada, se sigue trabajando en la bÃºsqueda de cuatro jÃ³venes que se fugaron del otro albergue, aunque tambiÃ©n ubicado en IxtlahuacÃ¡n de los Membrillos. Este segundo albergue, segÃºn Trujillo Cuevas, generalmente ingresa a adolescentes que tienen conflictos con la ley. Los jÃ³venes desaparecidos de este albergue tienen edades entre los 16 y 17 aÃ±os.

"Ahora bien, el caso en el que seguimos trabajando con acciones de bÃºsqueda constantes y permanentes y asÃ­ vamos a estar hasta que sean localizados, es el caso de cuatro jovencitos por separado que se fugaron de un albergue diferente al que estoy hablando en estos momentos de los cinco ya localizados. Este albergue del que continÃºan nuestras vÃ­ctimas desaparecidas generalmente ingresan a adolescentes que tienen conflictos con la ley", aÃ±adiÃ³.

Se ha confirmado que dos de estos jÃ³venes estaban relacionados con temas de narcomenudeo, uno por robo calificado y el cuarto por abandono de familiares, siendo este Ãºltimo considerado en calidad de vÃ­ctima.

Las autoridades del albergue del que se fugaron los cuatro jÃ³venes, dijo, han cooperado con la investigaciÃ³n, proporcionando acceso a las cÃ¡maras y entrevistas sobre cÃ³mo se dieron cuenta de las fugas.

"Incluso las vÃ­ctimas que seguimos buscando cuentan con edades entre los 16 y los 17 aÃ±os, son un poquito mÃ¡s grandes, pero obviamente para nosotros es prioritario continuar con acciones de bÃºsqueda hasta encontrarles porque pertenecen a un grupo vulnerable. Entonces, sÃ­ nos hace falta localizar a cuatro adolescentes sobre los cuales seguimos con carpeta de investigaciÃ³n abierta. SÃ­, han sido cooperadores desde el tema de las cÃ¡maras hasta las entrevistas de cÃ³mo se dieron cuenta de que se habÃ­an brincado las bardas y se habÃ­an salido de ahÃ­", agregÃ³ Trujillo Cuevas.

La FiscalÃ­a continÃºa trabajando en la bÃºsqueda y localizaciÃ³n de estos adolescentes, tomando en cuenta sus redes familiares. Las carpetas de investigaciÃ³n sobre estos cuatro adolescentes permanecen abiertas y ya se emitieron las fichas de bÃºsqueda correspondientes.