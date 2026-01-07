Sujeto mata a golpes a su hijastro en presencia de la madre del menor en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Alexis Alfredo, un bebé de dos años fue golpeado y privado de la vida en Chilpancingo, presuntamente por su padrastro y en presencia de su madre, informaron autoridades.

Fuentes de seguridad informaron que a la 1 de la tarde del 6 de enero un menor de dos años con dos meses de edad fue hallado sin vida dentro de una vivienda en la calle Encino, de la colonia El Encanto, al oriente de la capital de la entidad.

Vecinos aseguraron que desde la mañana sus llamadas al número de emergencias 911 no fueron atendidas por las autoridades.

Alertaron de los llantos de un bebé. Fue alrededor de las 10 de la mañana que los lamentos cesaron.

Al mediodía, dijeron, la madre del menor salió del domicilio.

De acuerdo con testigos, la madre buscó los servicios de una funeraria para darle sepultura, pero fue el personal quien dio parte a las autoridades ministeriales.

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) arribaron al lugar donde corroboraron el crimen.

La víctima presentaba golpes en diversas partes del cuerpo.

En el lugar fueron detenidos el padrastro, Elder, de 21 años; la madre Olga María, de 20 años; y un primo del presunto homicida.

La FGR informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

A la 1 de la tarde de este miércoles personal del Servicio Médico Forense entregó el cuerpo de Alexis Alfredo a su abuela materna.

El resultado de la necropsia arrojó que el menor murió por estrangulamiento y que desde horas antes fue golpeado.

Familiares revelaron que el padrastro es consumidor de la droga conocida como cristal. Se dedicaba a realizar mandados en su motocicleta. De la mujer no se supo su ocupación.

El bisabuelo del menor dijo que el menor sufría violencia desde que vivía con su padre biológico del que se desconoce el paradero.

Alexis, según familiares, mostraba signos de desnutrición.

En el Congreso de Guerrero, la fracción parlamentaria del PAN y de Movimiento Ciudadano exigieron una investigación amplia y sólida, así como justicia por el crimen de Alexis.

Los familiares del menor rentaron la planta baja de una casa para velar el pequeño Alexis en la colonia CNOP.

En el lugar permanece un pequeño ataud blanco . Encima colocaron un elefante azul y un conejo blanco de peluche. También una veladora blanca.

Alrededor hay manojos de flores y velas encendidas.

En el entorno aunque hay algunos niños corriendo y jugando se respira una profunda tristeza.

La familia recibe de ciudadanos y amigos café, pan, refrescos y vasos.

Al pequeño Alexis Alfredo se le dará cristiana sepultura el jueves.