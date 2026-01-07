Suman tres casos de gusano barrenador en ganado en Tamaulipas; el más reciente, en González

Ganado en riesgo de contaminarse con el gusano barrenador . Foto: ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO

GONZÁLEZ, Tamps. (apro).– Suman ya tres los casos de gusano barrenador del ganado confirmados en Tamaulipas, luego de que autoridades sanitarias detectaran un nuevo contagio en la cabecera municipal de González, el primero registrado en este municipio.

Este último hallazgo se agrega a los casos previamente confirmados en Llera y Altamira, situación que mantiene en alerta al sector pecuario de la entidad ante el riesgo de propagación del parásito.

La identificación fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Desarrollo Rural municipal, personal de CPA-SENASICA y la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, quienes activaron de inmediato los protocolos de control sanitario.

Tras la confirmación, el alcalde Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez encabezó una reunión urgente con autoridades federales, estatales y organismos internacionales, entre ellos el OIRSA, con el objetivo de reforzar las acciones de contención.

El presidente municipal destacó que, de forma preventiva, el gobierno local había implementado campañas informativas y de capacitación para productores, además de la entrega de más de 800 kits con cicatrizante y larvicida.

Asimismo, se brindó atención veterinaria a más de 25 animales con heridas, en los que no se detectó la presencia del parásito, lo que permitió una respuesta más rápida ante el caso confirmado.

Representantes de SENASICA subrayaron la importancia del trabajo interinstitucional y acordaron intensificar la vigilancia mediante un cerco sanitario y monitoreos constantes, a fin de detectar oportunamente cualquier otro posible brote y reducir el impacto económico en la actividad ganadera.

De acuerdo con antecedentes oficiales, el primer caso en la entidad se registró el 25 de diciembre de 2025 en un becerro del ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Llera; posteriormente se confirmó un segundo caso en Altamira, en un equino con una lesión en la rodilla. En ambos eventos, la atención inmediata permitió mantener la situación bajo control.

Las autoridades reiteraron el llamado a los productores a revisar constantemente a sus animales y reportar cualquier herida sospechosa. Señalaron que, de no presentarse nuevos casos en las próximas semanas, Tamaulipas podría avanzar en la recuperación de su estatus sanitario como entidad libre de gusano barrenador, condición clave para la estabilidad y competitividad del sector ganadero.