Un "monstruo" en el aula: denuncian abuso sexual contra menores en kínder de Kanasín

KANASÍN, Yuc., (apro) .- Ana* de cuatro años fue abusada sexualmente en el kínder de “X’ocen” del municipio de Kanasín. La agresión contra la menor ocurrió a principios de octubre de 2025 y junto con la pequeña hay cuatro víctimas más. Los menores señalan como presunto agresor al conserje.

Su familia aseguró que no hay avances en la denuncia que fue interpuesta el 22 de octubre de 2025, por la que se inició la carpeta de investigación 3842/2025. Además, reprocharon que la directora del preescolar, Karla Jiménez Domínguez se rehúsa a proporcionar los datos del presunto abusador sexual.

La mamá de Ana se dio cuenta de la agresión sexual cuando iba a bañar a su hija. La pequeña dijo que un "monstruo" la lastimó.

“Su mamá la estaba aseando y se quejó de dolor en sus partes íntimas, le dijo que un monstruo la lastimó. La cambió de ropa y la llevó al Hospital Agustín O’Horán, ahí se dieron cuenta que la habían tocado, denunciaron en la Fiscalía y cuando fueron a la escuelita se dieron cuenta que había cuatro víctimas más”, comentó la tía de Ana, Irlanda*.

La mamá de Ana fue al preescolar a hablar con la directora, Karla Jiménez Domínguez. En la escuela se encontró con otras mamás y papás, que al igual que ella, acudieron a la escuela porque sus hijos también fueron víctimas de abuso sexual.

Los menores señalaron al conserje como el “monstruo” que los agredió y aun así la directora, Karla se rehúso a entregar los datos de él. A la reunión también fue Leticia López del área jurídica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), pero no ofreció ninguna solución y protegió a la directora.

“La directora dijo que no lo podían denunciar porque los niños no hablan bien y no pueden identificarlo. Que solo son inventos para llamar la atención. Si hubiera sido así, sería solo uno, no varios”, reclamó Irlanda.

Irlanda advirtió que en ese momento su sobrina tenía dificultades para hablar, pero no fue la única víctima, ni solo ella acusó al conserje. Además, aseguró que hay una niña que atestiguó los hechos y que no tiene problemas de lenguaje.

“Hay otra niña que vio que hablaban a los niños para meterlos al baño, ella sí habla bien y lo describió y explicó lo que vio, pero aun así siguen dando largas en ese asunto”, apuntó.

La directora del kínder X’ocen, Karla Jiménez intentó frenar las denuncias. Le pidió a las mamás y papás que regresen a las menores víctimas de abuso sexual y que ella los cuidaría. La familia de Ana no aceptó y cambiaron a la pequeña de escuela.

“No es solo la vida de las niñas y niños que siguen ahí, no sabemos si esto pasó antes y no hubo denuncias porque ella ejerce presión en las mamás y papás. Si está involucrada que reciba lo que deba ser, no pedimos más que justicia”, manifestó la tía de Ana.

Sobre el caso de Ana, la Fiscalía General del Estado (FGE) respondió que en breve se realizará una nueva diligencia psicológica y que también están trabajando de manera coordinada con la Secretaría de las Mujeres (Semujeres).