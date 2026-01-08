Despiden a Alexis Alfredo, el bebé de 2 años asesinado por su padrastro en Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Alexis Alfredo, el bebé de 2 años asesinado presuntamente por su padrastro y en presencia de su madre, fue despedido por familiares, amigos y habitantes de Chilpancingo.

La tarde del martes 6 de enero, en pleno Día de los Reyes Magos, el menor fue hallado golpeado y privado de la vida por asfixia. El homicidio ocurrió en la colonia El Encanto.

Su padrastro, Eder, de 21 años, es el principal indiciado; un primo y su mamá, Olga Mayra, de 20 años, están detenidos por su presunta responsabilidad. A dos días del crimen, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no ha informado nada al respecto.

A las 2 de la tarde de este jueves, el feretro blanco de no más de un metro salió de la vivienda de la colonia CNOP, al oriente de la capital, donde fue velado.

Los presentes lo despidieron con pétalos de flores blancas y amarillas de cempasúchil.

Minutos después, la carroza de la funeraria San Antonio, que donó sus servicios por solidaridad, entró al cementerio al norte de la ciudad.

Antes de cargar la pequeña caja, su abuelo paterno puso play a la canción El Tamborileiro, de Cepillín, para acompañarlo en su último viaje.

Detrás, decenas de familiares, amigos y ciudadanos con flores, globos blancos y juguetes lo acompañaron a su último lugar de descanso.

El Ayuntamiento de Chilpancingo donó un espacio de menos de un metro, un andador enmedio de dos tumbas de desconocidos.

Con la despedida vinieron los llantos desgarradores y crisis nerviosa de la abuela materna y una tía.

¡No te vayas!, gritó una adolescente frente a la tumba.

Parientes, amigos y hasta ciudadanos que se unieron a la pena se veían devastados.

Una bolsa de juguetes, globos blancos y flores acompañaron al pequeño Alexis en su despedida.

Existe una versión de vecinos y familiares de que el padrastro estaba bajo los efectos de la droga conocida como cristal, sin embargo, las autoridades ministeriales no han informado del estado de salud de los implicados ni de su situación legal.