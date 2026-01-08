Explota bodega usada para almacenar huachicol en Villagrán, Guanajuato (Video)

VILLAGRÁN, Gto. (apro).- La explosión de una bodega utilizada para almacenar combustible robado en la colonia Satélite de Villagrán obligó a decenas de familias a evacuar sus viviendas y buscar refugio. Hasta el momento, las autoridades no han podido confirmar si hay personas fallecidas debido a que el intenso incendio ha impedido el acceso al primer perímetro.

Habitantes de la zona fueron evacuados por la policía municipal y personal de la Cruz Roja. Algunas familias se refugiaron con parientes en otras áreas del municipio, mientras que otras acudieron al albergue temporal habilitado en el gimnasio municipal.

La alcaldesa, Cinthia Teniente Mendoza, informó que aún no se cuenta con un censo preciso de las personas evacuadas ni con un registro de posibles víctimas mortales, ya que el fuego continúa activo y no ha permitido a las autoridades aproximarse al sitio de la explosión.

Las primeras versiones señalan, que la explosión se debió a una presunta toma clandestina, en la parte posterior del gimnasio COMUDE, que se ubica en la calle Mercurio, de la colonia Satélite.



Datos de Protección Civil municipal indican que las llamas alcanzaron hasta 40 metros de altura. Dos horas después del incidente, los bomberos de Villagrán, con apoyo de corporaciones de Cortazar y Juventino Rosas, no habían logrado sofocar el incendio, únicamente mantenerlo bajo control.

Teniente Mendoza señaló que varias familias buscan a sus seres queridos que habitan en la colonia Satélite, pues no han logrado establecer comunicación con ellos. Por ello, pidió mantener la calma y exhortó a todas las personas que salieron de sus viviendas de manera apresurada a acudir al albergue temporal.

En el primer reporte presentado por personal de la Cruz Roja a la alcaldesa se informó del traslado de cinco personas al hospital comunitario, entre ellas una mujer embarazada, quienes presentaban crisis nerviosa.

La presidenta municipal reconoció que desde hace aproximadamente un año la Guardia Nacional resguardó el inmueble donde la noche del jueves se registró la explosión, pero negó que el gobierno local tuviera conocimiento del uso que se le daba a la bodega.

“El año pasado este espacio estuvo resguardado por la Guardia Nacional. Nosotros sabíamos de la existencia del inmueble, sin embargo, no teníamos conocimiento de que se almacenara hidrocarburo ahí. De haberlo sabido, habríamos actuado conforme a la ley. Hoy se conoce esa situación a raíz de la explosión”, declaró la alcaldesa, emanada de Morena.

Al albergue temporal, donde ya se colocaron cobijas, acudió también el presidente del Patronato del DIF municipal y senador por Morena, Emmanuel Reyes Carmona, quien adelantó que se solicitaron colchones para las personas que pasarán la noche en el gimnasio. Reyes Carmona mantiene el cargo honorífico en el DIF por ser esposo de la presidenta municipal.

La colonia donde se localiza la bodega se encuentra dentro de la mancha urbana del municipio y colinda con el centro de la ciudad.

En Villagrán se ubica la comunidad de Santa Rosa de Lima, lugar de origen del cártel del mismo nombre, cuya principal actividad delictiva ha sido el robo de hidrocarburos.