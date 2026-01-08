Gobierno de Puebla aprovecha polémica por final de Stranger Things para promocionar Cuetzalan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del controversial final de la serie Stranger Things, el gobierno del estado de Puebla no dejó pasar la oportunidad para promocionar Cuetzalan, uno de sus pueblos mágicos.

Las redes oficiales del gobierno de Puebla publicaron una imagen que hace referencia al final abierto que dejaron los hermanos Duffer —creadores de la serie—, donde pareciera que dan a entender que Eleven no murió en realidad, sino que simuló su muerte para escapar de la doctora Kay y sus hombres.

En la publicación se muestran dos imágenes: Eleven —protagonizada por Millie Bobby Brown—, en las alturas de un paisaje montañoso, así como las cascadas Tres Caídas, uno de los destinos turísticos más visitados de Cuetzalan.

La imagen está acompañada de un breve texto que promociona el ecosistema natural de la entidad federativa, haciendo alusión a la serie: “El verdadero final de Eleven y Mike está en Cuetzalan”.

“Entre neblina y selva, Cascadas Tres Caídas parece el lugar donde nosotros también elegimos creer, porque en Puebla todo es posible”.

El final de temporada de Stranger Things ha generado diversas críticas en internet, ya que los fans del Club Hellfire han señalado que la historia concluyó de una forma simplista, desaprovechando la narrativa de las cinco temporadas producidas por Netflix.

Incluso comenzaron a difundir una teoría llamada “Conformity Gate”, la cual refería que el pasado 7 de enero la plataforma de streaming lanzaría un episodio secreto para mostrar el verdadero final de la serie.