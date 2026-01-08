Localizan cuatro cuerpos desmembrados en Cuitzeo; apuntan al Cártel de Santa Rosa de Lima

MORELIA, Mich. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que este jueves fueron localizados los cuerpos desmembrados y embolsados de al menos cuatro personas, en las inmediaciones de una zona conocida como Plaza TextiCuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia-Salamanca, en el municipio de Cuitzeo, Michoacán.

En conferencia de prensa el fiscal Carlos Torres Piña, informó que el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) localizaron sobre la superficie del exterior de dicha plaza, un total de diez costales plastificados de color blanco, en cuyo interior se encontraron cuatro cuerpos desmembrados y se recolectaron y embalaron casquillos percutidos, así como artefactos explosivos tipo bombas molotov, de las cuales una de ellas se encontraba sin detonar.

Los costales tenían encima ramos de rosas secas, lo que fue interpretado por las autoridades judiciales como el sello del Cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en principalmente en el vecino estado de Guanajuato y se dedicada a la extracción ilegal de combustible.

También se registraron siete locales comerciales que intentaron ser incendiados de manera intencional.

El pasado lunes 05 de enero fue localizado el cuerpo de un hombre descuartizado dentro de varios costales, en una parada del transporte público ubicada frente a la plaza comercial de TextiCuitzeo. Un video captó el momento en el que varios hombres abandonan los restos humanos.

La FGE del estado Michoacán presentó ante los medios material videográfico donde se aprecia que, alrededor de las 07:00 horas del lunes una camioneta roja de redilas circulaba sobre la carretera libre Morelia-Salamanca, pero el conductor realizó una vuelta en “U” de manera intempestiva, sale de la carretera y se estaciona en la parada de camiones.

Minutos después, se bajan tres hombres con el rostro cubierto abren la parte trasera de la unidad y de la caja del vehículo bajan varios costales blancos, los cuales arrojaron en la parada del camión. Posteriormente, abordan la camioneta y se retiraron rumbo a la salida de Uriangato, Guanajuato.

Este jueves también fueron encontradas partes del cuerpo al interior de varios costales blancos, los cuales estaban en un cajón de aparcamiento, en las inmediaciones de la plaza comercial de Texticuitzeo.

Extraoficialmente trascendió que las víctimas del multihomicidio podrían haber sido asesinadas en el estado de Guanajuato, por el grupo criminal conocido como el Cártel de Santa Rosa de Lima pues como firma suele dejar rosas secas.