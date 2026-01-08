Senado pospone hasta febrero debate sobre ingreso de militares de EU para adiestramiento

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera en el estado de Morelos, el jueves 8 de enero de 2025. Foto: Presidencia de la República

MORELOS (apro) .- El debate para definir si se autoriza o no el ingreso a México de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con fines de adiestramiento fue pospuesto hasta febrero.

El retraso en la discusión se debe a la agenda legislativa del Senado de la República y no por motivos de política internacional, específicamente por los acontecimientos recientes en Venezuela, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que este tipo de autorizaciones deben ser aprobadas por el pleno del Senado, conforme a lo establecido en la Constitución, por lo que el análisis se realizará una vez que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones. Agregó que no se convocó a una sesión extraordinaria, ya que la Cámara alta tenía otros asuntos legislativos pendientes.

“Tiene que haber una reunión extraordinaria porque se aprueba por el pleno del Senado y había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces se iba a hacer hasta febrero”, explicó.

Sheinbaum subrayó que la decisión responde únicamente a los tiempos legislativos y descartó cualquier vínculo con el contexto internacional. “No es por política internacional, es por la agenda del Senado”, afirmó, al precisar que este tipo de ejercicios de cooperación en materia de adiestramiento militar se han realizado desde hace años.

Ante los cuestionamientos sobre si la situación política en Venezuela influyó en la determinación, la presidenta fue enfática. “No, porque esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y, evidentemente, constitucionalmente tiene que haber la aprobación del Senado”, declaró.

Añadió que, al no existir otros temas que ameritaran un periodo extraordinario, se optó por diferir la discusión. “Lo que decidieron fue posponerlo para cuando haya sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria”, puntualizó.

En otro tema de carácter internacional, la presidenta se refirió al operativo realizado en España por la Policía Nacional de ese país, en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), mediante el cual se desmanteló una presunta red criminal dedicada al tráfico de metanfetamina desde México hacia Europa, droga que era ocultada en cargamentos de mármol.

Sheinbaum indicó que existe coordinación permanente y un intercambio constante de información con las autoridades españolas, aunque aclaró que se trató de una operación ejecutada en territorio europeo. “Es una operación que se hizo allá. Es decir, la Secretaría sí estuvo trabajando en coordinación con la Policía española”, señaló.

Detalló que en España se encuentra un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de México, lo que facilita la cooperación bilateral. Sin embargo, precisó que no era necesario que las autoridades españolas notificaran previamente a México sobre el operativo.

“No tenían por qué avisarnos antes de una operación; es una operación que hicieron allá de manera muy local y, al tener detenidos mexicanos, hay intercambio de información”, sostuvo.

De acuerdo con información oficial, la investigación inició en 2023 y derivó recientemente en la detención de nueve personas, de las cuales dos son de nacionalidad mexicana, originarias de Jalisco y Sinaloa.

En cuanto a las implicaciones para México, la presidenta indicó que las investigaciones relacionadas con aduanas y posibles irregularidades comerciales ya están en marcha. Precisó que la información proporcionada por las autoridades españolas sobre las empresas vinculadas a la exportación de mármol y otros materiales es analizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Eso ya nos corresponde a nosotros. Por eso es el intercambio de información”, concluyó.