Tráiler choca contra caseta de cobro en Tepotzotlán tras presunto asalto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tráiler de doble remolque se impactó este 8 de enero contra la caseta de cobro de Tepotzotlán, ubicada sobre la autopista México-Querétaro, luego de que el conductor fuera víctima de un presunto asalto.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas, en los carriles con dirección a la Ciudad de México. El tráiler iba cargado con 51 toneladas de sandías; había salido de Puerto Vallarta, Jalisco, y se dirigía a la Central de Abastos, en Iztapalapa, de acuerdo con informes oficiales.

Una unidad que transportaba sandías se impactó intencionalmente contra casetas de la autopista México–Querétaro durante un presunto asalto. El chofer estaba amarrado y los responsables huyeron. pic.twitter.com/fDAzLOWMzg — Periódico de Izcalli (@pizcalli) January 8, 2026

Así fue el presunto robo

Reportes preliminares señalaron que el conductor, identificado como Juan Manuel, fue abordado por cuatro sujetos cuando se detuvo en un paradero a comprar un café.

Los hombres lo ataron de manos, lo subieron al camarote de la unidad, lo amenazaron con arma de fuego y golpes, y tomaron el control del volante para dirigirse a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de acuerdo con el testimonio de Juan Manuel.

La unidad avanzó a exceso de velocidad, por lo que elementos de la Guardia Nacional intentaron marcarle el alto, pero al no obtener respuesta favorable, comenzó una persecución, donde los cuerpos de seguridad resultaron heridos con balazos.

Llegando a la caseta de Tepotzotlán, los presuntos asaltantes habrían perdido el control de la unidad y se impactaron contra ella.

Tras el incidente, los delincuentes huyeron, mientras los elementos policiales y de emergencia arribaron al sitio e ingresaron al tráiler, donde encontraron Juan Manuel aún amarrado de manos.

El operador de la unidad confirmó la versión del asalto a varios medios:

“Pensé en lo peor, porque se te viene a la mente todo. (Los asaltantes) venían bien drogados, esos se animan a hacer todo”, dijo en entrevista con “NMás”.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), asistieron de inmediato a Juan Manuel, quien presentó lesiones menores. Además de él, no se reportaron personas heridas ni fallecidos.

Reducción de carriles en la México-Querétaro

Tras el percance, Capufe informó una reducción de carriles en la caseta de cobro de Tepotzotlán, mientras terminaban de realizarse las maniobras para retirar la unidad, con ayuda de grúas.

"Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles por atención del accidente. El personal realiza trasvase de carga y labores de limpieza. En la zona se registra carga vehicular”, indicó la Capufe en redes sociales. Asimismo, exhortó a los automovilistas a manejar con precaución para evitar accidentes.

La inseguridad de transportistas en carreteras de México

El reciente caso no es aislado. Líderes transportistas han denunciado un promedio de más de 20 asaltos al día en las carreteras. La autopista México-Querétaro es una de las más utilizadas, y la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) destacó que también es una de las más peligrosas.

La Amotac indicó que otras de las vialidades más inseguras por actividad delictiva para transportistas y automovilistas son la autopista México-Puebla, la México-Veracruz, seguidas de la carretera Celaya-Salamanca, carretera Urracas-Matamoros-Reynosa, carretera federal Toluca-México y carretera Morelia-Puerto Lázaro Cárdenas.

Entre las modalidades de robo destacan el uso de retenes apócrifos, golpes contra vehículos para obligarlos a detenerse y colocación de objetos peligrosos “ponchallantas” en las pistas para detener a los conductores.

Ante esta problemática, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) recomienda evitar ciertos horarios de viaje, para que los transportistas y ciudadanos eludan espacios y situaciones de riesgo.

De acuerdo con la ANERPV, los horarios más peligrosos para viajar en carretera son:

De 7:00 a 12:00 horas.

De 19:00 a 00:00 horas.

De 00:00 a 7:00 horas.

Durante estos lapsos, la visibilidad es reducida y la presencia de autoridades viales disminuye, facilitando la ocurrencia de delitos. Los expertos recomiendan programar traslados durante la tarde, además de mantenerse informado sobre el estado de las rutas que se planean utilizar.