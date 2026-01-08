Trasladan a “El K-OS" al Altiplano; lo acusan de matar a menores que asesinaron a Carlos Manzo

MORELIA, Mich. (apro).- Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-OS”, fue traslado este jueves al penal del Altiplano, en el Estado de México, tras ser señalado por el fiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, como presunto responsable de haber asesinado a los dos adolescentes que participaron como autores materiales en el asesinato del acalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Castellanos Villifaña fue detenido el 30 de diciembre pasado bajo delitos menores de portación de arma de fuego sin permiso y posesión de droga, pero después fue vinculado a proceso bajo sospecha de haber participado activamente en la planeación del crimen del político luego de haber encontrado en su teléfono celular conversaciones y videos en la red social de origen suizo, Threema, que lo implicaban.

De esta manera, Castellanos Villafaña pudo ser relacionado además como integrante de la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en la región de Uruapan.

El fiscal Carlos Torres Piña señaló que, tras las investigaciones del caso, se pudo comprobar que Alejandro Baruc participó en el secuestro, la extorsión y la coordinación de los tres jóvenes menores de edad que participaron en el crimen, identificados como Víctor Manuel N., Ramiro N., y Fernando Josué.

Víctor Manuel N. fue quien disparó contra Manzo Rodríguez y fue abatido segundos después del hecho por un escolta del alcalde, en tanto que Ramiro N. y Fernando Josué N. fueron asesinados el 10 de noviembre pasado presuntamente por “El K-OS" y sus cuerpos fueron abandonados sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El traslado de Alejandro Baruc a un penal de alta seguridad fue solicitado por la Fiscalía de Michoacán debido al alto grado de peligrosidad de este reo, dijo el funcionario.

Asaltan a derechohabientes del IMSS en Uruapan

Este jueves dos delincuentes armados asaltaron a varios pacientes que hacían fila para una cita médica en el exterior de la clínica 81 del IMSS, en la colonia Valle Dorado del municipio de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los reportes policiacos, los hechos ocurrieron cuando dos hombres se metieron a la clínica y abordaron de manera violenta a los derechohabientes que se encontraban formados en las primeras horas de este jueves para realizarse estudios clínicos.

La mayoría de los afectados fueron adultos mayores que fueron despojaron de dinero en efectivo, celulares y una motocicleta; también atacaron a una persona que vendía alimentos en el lugar.

Tras el asalto, los presuntos responsables huyeron en la motocicleta robada. Pese a que los afectados llamaron a la policía, los elementos llegaron 90 minutos después de que terminó el asalto.