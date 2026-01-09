Ataque armado deja una persona muerta en fiesta de música electrónica en Tulum

Sellos de clausura en el lugar del asesinato, donde se había efectuado una fiesta de música electrónica, en Tulum, Quintana Roo. Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro) .- Un ataque armado durante un evento de música electrónica en Tulum, dejó el saldo de una persona muerta, homicidio relacionado presuntamente con la venta de drogas dentro de este tipo de festivales que se celebran al inicio del año en dicha localidad turística.

El ataque, de acuerdo con versiones, ocurrió al amanecer en el establecimiento denominado "Tehmplo", donde se llevaba a cabo una fiesta de música electrónica desde un día antes, en el marco de la celebración del festival Zamna, que convoca principalmente a extranjeros a las maratónicas jornadas de repertorios con Dj.

La Fiscalía de Quintana Roo inició una carpeta de investigación por el homicidio de esta persona, a quien identificó como trabajador temporal de donde se desarrollaba el evento.

Algunos testigos del hecho, según publicaciones en redes sociales, narraron que escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego al interior del establecimiento ubicado cerca de la zona costera de Tulum.

El ataque fue contra la víctima que se encontraba en los baños del lugar. En imágenes se alcanza a apreciar el arribo de cuerpos de emergencia y autoridades, aunque no se informó sobre la detención de los agresores.

Al final la fiesta que se desarrollaba se dio por concluida a la par que el gobierno municipal de Tulum colocó sellos de clausura en el negocio.

Apenas el jueves, el municipio, encabezado por el morenista Diego Castañón Trejo, anunciaba la salida de Tulum de la lista de los 50 municipios más violentos, localidad que el año pasado registró una abrupta caída de ocupación hotelera atribuida a sus altos precios en servicios turísticos y la toma de los accesos a la playa por parte del Ejército, a través del proyecto federal del Parque Nacional del Jaguar.

Este hecho sangriento en Tulum ocurrió horas después de ataques similares en Cancún y Playa del Carmen, las otras dos ciudades de mayor importancia turística en esta entidad.

La noche del jueves una persona fue ultimada a balazos en la zona conocida como El Crucero, cerca del centro de la primera ciudad; al poco tiempo, fue baleada la fachada de un centro nocturno en la colonia Ejidal de la segunda localidad, que dejó el saldo de una persona herida.